Inicia extracción del accidentado avión de Lanhsa sumergido en el mar de Roatán

<b>Roatán, Honduras. </b>Este jueves inició la operación de recuperación de las evidencias del avión Jetstream 31/32 de la aerolínea Lanhsa (vuelo LNH-018), el cual se precipitó al mar en la isla de Roatán segundos después de haber despegado con destino al aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba, al norte de Honduras.El <a href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/accidente-avioneta-lanhsa-018-honduras-vuelo-mortal/accidente-aereo-roatan-lanhsa-reconstruccion-HE29787404">trágico accidente</a>, ocurrido el pasado 17 de marzo de 2025, dejó un saldo de <b>12 personas fallecidas</b> y cinco sobrevivientes. La aeronave yace sumergida a unos 45 metros de profundidad y a 800 metros de distancia de la cabecera de la pista del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez.