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Inicia extracción del accidentado avión de Lanhsa sumergido en el mar de Roatán

La operación, cuenta con la participación de técnicos estadounidenses de la empresa fabricante de la aeronave y de la firma de abogados, contratados por los familiares de las 12 víctimas mortales

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 12:34 -
  • Carlos Molina
Inicia extracción del accidentado avión de Lanhsa sumergido en el mar de Roatán

Este jueves arrancó en Roatán la extracción de las evidencias del avión de Lanhsa siniestrado el 17 de marzo de 2025, con buzos especializados contratados por la firma de abogados que lleva el caso de la demanda de los familiares de las vctimas..

Roatán, Honduras. Este jueves inició la operación de recuperación de las evidencias del avión Jetstream 31/32 de la aerolínea Lanhsa (vuelo LNH-018), el cual se precipitó al mar en la isla de Roatán segundos después de haber despegado con destino al aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba, al norte de Honduras.

El trágico accidente, ocurrido el pasado 17 de marzo de 2025, dejó un saldo de 12 personas fallecidas y cinco sobrevivientes. La aeronave yace sumergida a unos 45 metros de profundidad y a 800 metros de distancia de la cabecera de la pista del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez.

Para coordinar las maniobras en el sitio del siniestro, arribaron al país representantes de Honeywell, compañía fabricante de los motores de la aeronave. En el operativo también participan el abogado Andrés Pereira y un equipo de expertos de la firma Watts Law Firm, con sede en Estados Unidos y contratados por los familiares de las víctimas que mantienen un proceso legal contra la aerolínea.

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Las labores de extracción están a cargo de un equipo especializado de buzos, el cual cuenta con el respaldo logístico y de seguridad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras.

El buque del cual zarparon para realizar las labores de extracción de las evidencias del avión.

El buque del cual zarparon para realizar las labores de extracción de las evidencias del avión.

(Foto: La Prensa)

Próximos pasos en la investigación

El objetivo principal de la misión es extraer los componentes clave de la aeronave para su posterior estudio técnico. Una vez recuperados los motores del mar y la caja de grabación, serán trasladados a Estados Unidos para ser analizados minuciosamente por expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en sus instalaciones de Washington.

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Los hallazgos de estas pericias resultarán determinantes para establecer con precisión las causas mecánicas o humanas de la caída de la aeronave, así como para definir la responsabilidad civil y concretar las indemnizaciones correspondientes a las familias afectadas.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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