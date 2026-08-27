El Porvenir busca fondos para proyectos de agua, salud e infraestructura

Tegucigalpa, Honduras. Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, sostuvo este jueves una reunión de trabajo con el alcalde del municipio de El Porvenir, Atlántida, Fernando Gómez, junto a una comitiva integrada por representantes de patronatos, juntas de agua y fuerzas vivas de la localidad. El encuentro tuvo como propósito central exponer las principales necesidades presupuestarias de la zona y priorizar proyectos estratégicos en materia de agua potable, infraestructura vial, salud y educación. Durante la jornada de trabajo, la delegación municipal priorizó la estructuración de un plan integral de abastecimiento hídrico diseñado para mitigar los efectos del cambio climático y asegurar el suministro en la zona norte del país.

La iniciativa busca evitar que las comunidades atlánticas enfrenten a futuro severas crisis por sequía como las que golpean actualmente a la zona sur del territorio nacional. ​"Venimos con los patronatos, juntas de agua y fuerzas vivas para empezar a impulsar un proyecto para que a futuro nuestras comunidades no reciban esas consecuencias", expresó Fernando Gómez, alcalde de El Porvenir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​El jefe municipal enfatizó la urgencia de formular una planificación técnica del recurso hídrico proyectada con una visión de 20 a 30 años. Asimismo, solicitó el apoyo del Poder Legislativo para impulsar la construcción de infraestructura vial clave en la zona turística y productiva, incluyendo proyectos de pavimentación en accesos principales y franjas de playa.

​"El presidente del Congreso Nacional ha servido como enlace con los ministros para dar seguimiento a distintas gestiones e impulsar programas sociales, de salud y educación", afirmó el edil. ​En el marco de los acuerdos alcanzados, las autoridades locales confirmaron que una representación técnica del municipio retornará a la sede de la cámara legislativa la próxima semana. La visita tiene como fin formalizar las carpetas de proyectos que buscarán ser incorporadas en el Presupuesto General de la República del próximo ejercicio fiscal.​

"Regresaremos entre martes y miércoles de la próxima semana para continuar con la formulación de la solicitud relacionada con el presupuesto del próximo año en agua, infraestructura y salud", indicó Gómez.