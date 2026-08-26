Reforma eléctrica no logra avanzar en tercer debate en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras. La discusión en tercer y último debate de las reformas al subsector eléctrico quedó paralizada en el Congreso Nacional, pese a que distintos bloques políticos estimaban reunir hasta 80 votos para aprobar la iniciativa.

El freno se produjo en medio de desacuerdos sobre el contenido del dictamen final y cuestionamientos relacionados con las reglas del mercado energético. Según versiones conocidas en el Legislativo, empresas privadas de generación térmica habrían rechazado adendas incorporadas al proyecto para fortalecer las fuentes renovables.

Wenceslao Lara, diputado del Partido Liberal, dijo que no podía confirmar esa versión, aunque reconoció haber escuchado que las térmicas no estaban de acuerdo con las modificaciones. “Aparentemente, las empresas térmicas como que no estuvieron de acuerdo en las reformas que se habían agregado al proyecto y por eso se decidió no presentarlo”, expresó.

Lara también cuestionó la influencia de intereses políticos y empresariales en las decisiones del sector eléctrico y advirtió que, mientras persista esa situación, los usuarios continuarán pagando energía más cara y recibiendo un servicio deficiente.

Desde la bancada del Partido Nacional se sostuvo que la suspensión no significa que la reforma haya fracasado. La diputada Merary Díaz afirmó que seguirán revisando el dictamen y construyendo consensos para llevar nuevamente la iniciativa al pleno en los próximos días.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Díaz recordó que la reforma necesita 65 votos y aseguró que su bancada está dispuesta a respaldar un texto que incorpore las condiciones técnicas planteadas durante las negociaciones y descarte cualquier posibilidad de privatización. En contraste, Libertad y Refundación (Libre) mantiene su rechazo y sostiene que la propuesta representa una privatización encubierta.

El debate también dejó abierta la discusión sobre el peso que tendrán las energías renovables dentro del nuevo esquema del subsector eléctrico, uno de los puntos que deberá ser revisado antes de que el dictamen vuelva al pleno para su votación.