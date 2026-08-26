Jorge Cálix propuso 96 votos para futuras reformas a la ENEE, no para aprobar la propuesta

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, propuso elevar a 96 la cantidad de votos necesarios en el Congreso Nacional para aprobar la actual reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La afirmación es falsa. Cálix no propuso exigir 96 votos para aprobar la reforma energética que actualmente se discute en el Congreso Nacional. Su planteamiento consiste en establecer el requisito de 96 votos para futuras reformas que pudieran implicar la privatización de la estatal eléctrica, en caso de que la ley llegue a aprobarse. “ACTUALIDAD Jorge Cálix propone 96 votos para reformar la ENEE y evitar su privatización”, dice literalmente el texto que acompaña la imagen de la entrada difundida en Facebook desde el 25 de agosto.

El bulo surge mientras el Congreso Nacional analiza las reformas al sector eléctrico. El proyecto ha generado debates y negociaciones entre las bancadas sobre aspectos como la reorganización, la protección de activos y las medidas para reducir pérdidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En ese contexto, la bancada del Partido Liberal trabaja en una propuesta que plantea incorporar una cláusula de protección para que una futura reforma que implique privatizar la ENEE requiera una mayoría calificada de 96 diputados. Cálix ha explicado que el objetivo es “blindar” a la estatal ante una privatización. Actualmente, el proyecto se encuentra en su tercer y último debate, que se ha paralizado abruptamente, pese a que la junta directiva y diversos bloques parlamentarios preveían la consolidación de hasta 80 votos para su aprobación.

No hay registros

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Jorge Cálix + 96 votos + ENEE” permitió localizar registros de las declaraciones del diputado sobre su propuesta. Los registros encontrados señalan que los 96 votos serían requeridos para futuras reformas, principalmente aquellas que impliquen la privatización de la ENEE. No se encontraron declaraciones de Cálix en las que proponga que la actual reforma energética necesite 96 votos para ser aprobada. Además, LA PRENSA Verifica revisó las cuentas oficiales de Jorge Cálix en Facebook , X e Instagram . En ellas tampoco se encontraron publicaciones, comunicados o transmisiones en los que el congresista proponga elevar a 96 la cantidad de votos necesarios para aprobar la actual reforma energética. A esta revisión se suma la constatación directa de LA PRENSA. Elvis Mendoza, periodista de este medio, estuvo presente cuando Cálix explicó la propuesta de la bancada del Partido Liberal de establecer una mayoría calificada de 96 diputados para futuras reformas que pudieran conducir a la privatización de la ENEE.