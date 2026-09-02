Conmoción en Guanaja: Asesinan al jefe de la Policía Municipal

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​​​Guanaja, Islas de la Bahía. En las últimas horas, la isla de Guanaja se ha visto sacudida por el asesinato violento de Derrel Trevor Moore Forbes, quien se desempeñaba como jefe de la Policía Municipal. El suceso ha encendido las alarmas en la comunidad insular y ha provocado movilizaciones populares.​

Hasta el momento, las autoridades de seguridad desconocen el móvil del crimen así como la identidad de los perpetradores. La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación formal para recolectar pesquisas, procesar la escena y dar con el paradero de los responsables.​ Moore Forbes era una figura ampliamente reconocida en la isla, no solo por su cargo en la seguridad local, sino por su trascendental participación política. El ahora occiso fue una pieza fundamental para garantizar el cuidado y la defensa de los votos durante la reciente crisis electoral del municipio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse