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Conmoción en Guanaja: Asesinan al jefe de la Policía Municipal

El suceso ha encendido las alarmas en la comunidad insular y ha provocado movilizaciones populares.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 11:25 -
  • Redacción La Prensa
Conmoción en Guanaja: Asesinan al jefe de la Policía Municipal

Fotografía en vida de Derrel Trevor Moore Forbes.
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​​​Guanaja, Islas de la Bahía. En las últimas horas, la isla de Guanaja se ha visto sacudida por el asesinato violento de Derrel Trevor Moore Forbes, quien se desempeñaba como jefe de la Policía Municipal.

El suceso ha encendido las alarmas en la comunidad insular y ha provocado movilizaciones populares.​

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Hasta el momento, las autoridades de seguridad desconocen el móvil del crimen así como la identidad de los perpetradores. La Policía Nacional ha confirmado la apertura de una investigación formal para recolectar pesquisas, procesar la escena y dar con el paradero de los responsables.​

Moore Forbes era una figura ampliamente reconocida en la isla, no solo por su cargo en la seguridad local, sino por su trascendental participación política.

El ahora occiso fue una pieza fundamental para garantizar el cuidado y la defensa de los votos durante la reciente crisis electoral del municipio.

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Su labor de vigilancia fue decisiva para que la actual alcaldesa, Sheray Borden del Partido Liberal, lograra asumir el poder tras haberse declarado un empate técnico, un escenario que enfrentó una férrea oposición del Partido Nacional, el cual se negaba a la repetición de los comicios para la alcaldía.​

Ante el impacto de la noticia y la pérdida de un líder local clave, el pueblo de Guanaja se ha volcado a las calles.

A través de diversas protestas, los habitantes exigen a las autoridades celeridad y transparencia en las investigaciones, advirtiendo que mantendrán la presión social para asegurar que el asesinato de Moore Forbes no quede en la impunidad.

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