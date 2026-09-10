Manchester United reaparece en la Champions y aplasta a su rival

Manchester, Inglaterra.

Old Trafford recuperó la Liga de Campeones con una victoria irrebatible, tan superior el Manchester United como se preveía sobre el Sabah, un club con nueve años de vida, debutante en el mayor escenario del mundo del fútbol y noqueado con tres goles en la primera parte, ampliados hasta el 4-0 final en la segunda.

Cierto que tardó 27 minutos en desatar su victoria, cuando Matheus Cunha remató el 1-0, pero desde entonces, salvo una esporádica ocasión del conjunto de Azerbaiyán, todo fue mucho más simple para los ‘Diablos Rojos’, que sentenciaron todo en el tramo final del primer tiempo, cuando Bruno Fernandes y Benjamin Sesko resolvieron con el 2-0 y el 3-0, y ampliaron la victoria con el 4-0 de Lisandro Martínez ya sobrepasada la hora del duelo.

La Liga de Campeones no perdona. No fue el Sabah un equipo tembloroso en sus primeros pasos por la competición de las competiciones. No se encerró, incluso se atrevió a presionar la salida de su adversario por momentos, pero la diferencia quedó en evidencia en el 1-0 a la media hora, que implicó deméritos visitantes y acierto local.