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Barcelona regresa a la cima: Así quedó la tabla de posiciones en LaLiga

Los Blaugranas golearon 2-4 en su visita al Levante y siguen en lo más alto de LaLiga.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 10:30 -
  • Heber Betancourt
Barcelona regresa a la cima: Así quedó la tabla de posiciones en LaLiga

Yamal anotó doblete este día y por parte del Real Madrid Mbappé también sumó gol con el Real Madrid.

Barcelona, España.

El Barcelona volvió a demostrar su poderío en LaLiga tras imponerse 4-2 al Levante en una emocionante jornada, resultado que le permite mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Con esta nueva victoria, el conjunto azulgrana llegó a 15 puntos de 15 posibles, luego de ganar sus cinco partidos disputados en el campeonato. El equipo catalán mantiene así su paso perfecto y comienza a marcar distancia en la pelea por el título.

Barcelona golea al Levante y se mantiene en la cima de LaLiga

El Real Madrid también ganó su partido ante el Rayo Vallecano por 4-1 y se mantiene como principal perseguidor del Barcelona, pero ahora con tres puntos menos.

La goleada ante el Levante vuelve a dejar claro que el Barça atraviesa un gran momento. Los azulgranas continúan mostrando contundencia en ataque y solidez para sacar adelante partidos complicados.

Barcelona manda en LaLiga con 15 puntos y pleno de victorias. El campeonato apenas comienza, pero el equipo de Hansi Flick ya lanzó un serio aviso a todos sus rivales: esta temporada vuelve a ir con todo por el título.

Barcelona regresa a la cima: Así quedó la tabla de posiciones en LaLiga
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Redacción web
Heber Betancourt

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