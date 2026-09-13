Levante vs Barcelona, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

Los Blaugranas buscarán sumar su quinto triunfo consecutivo en el torneo liguero.

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    El defensor Erick García sale en el 11 inicial del Barcelona para el duelo contra Levante.
Valencia, España.

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports (Primera División española) con pleno de victorias y diecisiete goles a favor en cuatro jornadas, visita este domingo a las 8:15 am el Ciutat de València para enfrentarse a un Levante que ha empezado bien la competición y que lleva seis victorias seguidas en su estadio.

GOOOOOL: El Juvenil Xavi Espart abre el marcador iniciando el partido y el Barcelona ya lo gana.

PRIMER TIEMPO: Ya se juega el Levante contra el Barcelona por la quinta fecha de Laliga.

MINUTO A MINUTO: Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona visitando al Levante.

Flick con su Barcelona ha apostado por un once que completan García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Castro ha escogido a Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sánchez; Requena, Olasagasti, Sotelo; García, Ratkov y Brugué.