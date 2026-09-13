Levante vs Barcelona, EN VIVO hoy: hora y dónde verlo por LaLiga

Valencia, España.

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports (Primera División española) con pleno de victorias y diecisiete goles a favor en cuatro jornadas, visita este domingo a las 8:15 am el Ciutat de València para enfrentarse a un Levante que ha empezado bien la competición y que lleva seis victorias seguidas en su estadio.

GOOOOOL: El Juvenil Xavi Espart abre el marcador iniciando el partido y el Barcelona ya lo gana.

PRIMER TIEMPO: Ya se juega el Levante contra el Barcelona por la quinta fecha de Laliga.

MINUTO A MINUTO: Bienvenidos al minuto a minuto del Barcelona visitando al Levante.

Flick con su Barcelona ha apostado por un once que completan García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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Castro ha escogido a Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sánchez; Requena, Olasagasti, Sotelo; García, Ratkov y Brugué.