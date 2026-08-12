Misterio y angustia por la desaparición de Ana Paola López tras presunto rapto en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

La desaparición de Ana Paola López, una joven de 23 años, mantiene en angustia a su familia y ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que fue vista por última vez en San Pedro Sula. Su madre, Nelly Migdalia Montes Castro, denunció ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que su hija habría sido raptada cuando salía de un sector de la colonia Sitratelh durante la mañana del lunes 10 de agosto. Según el relato de Nelly Montes, Ana Paola fue observada por última vez alrededor de las 9:00 de la mañana cerca de una pulpería de la zona, cuando la joven se disponía a salir para trabajar.

La mujer asegura que la joven fue interceptada por personas que se movilizaban en una camioneta de color gris, versión que habría sido proporcionada por un guardia de seguridad que se encontraba en el lugar. “El guardia me lo dijo a mí y todavía me afirmó: ‘mire la cámara, señora, ahí está el carro; este es el carro que se llevó a su hija, ahí la subieron’”, relató la madre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La denuncia ha incrementado la preocupación de la familia debido a las condiciones de salud que, según sus padres, enfrenta Ana Paola desde la infancia. Nelly Montes explicó que su hija sufrió complicaciones médicas relacionadas con los vasos sanguíneos del cerebro, situación que marcó gran parte de su niñez y requirió atención especializada.

De acuerdo con su testimonio, Ana Paola incluso llegó a perder la capacidad de caminar durante un período, aunque posteriormente logró recuperarse gracias a tratamientos y cuidados médicos. “Gracias a Dios empezó a caminar y siguió adelante”, expresó la madre al recordar los desafíos que enfrentó junto a su hija durante años. La joven es descrita como una persona de cabello colocho. El día de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y tenis blancos, características que sus familiares esperan ayuden a identificarla.