Motagua vs Choloma, EN VIVO hoy, hora y transmisión: ¡El Ciclón a recuperar la cima!

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua se enfrentan este domingo al CD Choloma en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026, con el objetivo azul de recuperar la cima de la Liga Nacional de Honduras, mientras los maquileros llegan a la capital con la misión de sacar puntos en su lucha por mantener la categoría.

El Ciclón Azul empezará el juego en el segundo lugar de la tabla de posiciones tras el triunfo, con remontada incluida, del Real España la noche del sábado ante Olimpia. Los aurinegros tienen un punto de ventaja del conjunto motagüense.

El equipo de Javier López necesita ganar para volver al liderato, pero enfrente llega un rival sumergido en el tema del descenso y con la urgencia de sacar, al menos, un empate de esta complicada visita a Tegucigalpa.

CD Choloma le saca un punto de ventaja al Victoria en la tabla acumulada que marca el descenso. Los cholomeños tienen 31 puntos y la Jaiba 30.

Motagua ha optado otra vez por jugar en el estadio Nacional Chelato Uclés a puertas cerradas debido al castigo que le puso la Comisión de Disciplina por pelea de barras.

El partido entre Motagua y CD Choloma comenzará a las 5.15 de la tarde y se verá por la señal de Deportes TVC.