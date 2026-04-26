Juticalpa vs UPNFM, EN VIVO, Liga Nacional Honduras

Juticalpa, Honduras.

El encuentro, programado para las 7:30 de la noche , será el cierre de la jornada dominical y promete ser uno de los más intensos, no solo por lo que está en juego, sino por el contexto crítico que viven ambos equipos en la recta final del campeonato.

La emoción del cierre del torneo comienza a sentirse, y este domingo 6 de abril la jornada 21 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tendrá un duelo cargado de tensión y necesidad cuando el Juticalpa FC reciba a los Lobos UPNFM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Por un lado, Juticalpa FC llega sumergido en una campaña para el olvido. Ubicados en el último lugar de la tabla con apenas 15 puntos, los canecheros afrontan este compromiso con la obligación total de sumar de a tres.

La presión es evidente: una victoria podría significar un respiro en la lucha por la permanencia, mientras que un tropiezo dejaría todo abierto para una última jornada cargada de nervios y con el temido fantasma del descenso acechando de cerca. El equipo sabe que no hay margen de error y que este partido puede marcar el rumbo de su futuro inmediato en la máxima categoría.

Enfrente estará un Lobos de la UPNFM que tampoco ha tenido el torneo esperado. El conjunto universitario, dirigido por Salomón Nazar, ocupa la novena posición con 18 unidades y se juega sus últimas cartas para mantenerse con vida en la pelea por un cupo en la fase final. La irregularidad ha sido una constante a lo largo del Clausura, pero aún conservan una mínima esperanza de meterse en la pelea por la triangular, siempre y cuando logren un triunfo en una cancha complicada.

El duelo se presenta como un choque directo de necesidades: Juticalpa luchando por no descender y Lobos buscando seguir soñando con la clasificación. Ambos equipos llegan con presión, urgencia y poco margen de error, lo que anticipa un partido intenso, disputado y con emociones hasta el último minuto.