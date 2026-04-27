Joven madre es apuñalada en Olancho; su pareja es sospechosa

Olancho, Honduras.

Una adolescente de 17 años fue gravemente herida la noche del domingo tras ser apuñalada en la aldea La Sosa, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho. La víctima fue identificada como Jazmín González, quien, según reportes preliminares, fue agredida con un puñal presuntamente por su pareja sentimental. El sospechoso ha sido identificado únicamente como Jainer, originario de Siguaté, Catacamas, y residente en la misma comunidad donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias en que se produjo el ataque. Sin embargo, se informó que la joven resultó con heridas de gravedad y permanece en estado delicado en un centro hospitalario privado. De acuerdo con la información disponible, Jazmín González es madre de un bebé de 10 meses, y el presunto agresor sería el padre del menor. Tras el ataque, el hombre habría huido del lugar a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Autoridades y pobladores han difundido en redes sociales la fotografía del sospechoso con el objetivo de facilitar su identificación y captura. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier información sobre su paradero sea reportada a las instancias correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable del ataque.

Ola de violencia