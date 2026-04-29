No hay registro de gasto de L900,000 para retrato de Jorge Cálix en el Congreso

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que asegura, sin pruebas, que la nueva pintura del diputado liberal Jorge Cálix, colocada en sustitución del retrato de Luis Redondo en el Salón de Retratos de presidentes del Congreso Nacional, tuvo un costo de 900,000 lempiras.
Sin embargo, es falso: hasta ahora, no existen registros oficiales que confirmen que el retrato haya sido encargado o pagado por ese monto.
Además, Jorge Cálix, diputado por el Partido Liberal, negó la versión y afirmó que la cifra difundida en redes sociales forma parte de una desinformación.
“Rachid Mejía, que es el primero, propone que se elimine foto de Luis Redondo en el Congreso. Mientras que Tomás Zambrano Envía que se pinte una nueva pintura de Jorge alix por un monto de novecientos mil lempiras. En tercer lugar, monto 900,000 lempiras, ya que dice que es el legítimo presidente del 2022 al 2026”, dice textualmente el arte difundido en Facebook, compartido más de 130 veces desde el 28 de abril de 2026.
El 28 de abril, el Congreso Nacional aprobó una moción para retirar el retrato del expresidente del Legislativo, Luis Redondo, del Salón de Retratos de presidentes en la sede del Congreso Nacional, al ser señalado como un “presidente ilegítimo”.
La iniciativa fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, y María José Sosa, diputada del Partido Nacional.
La decisión se enmarca en la crisis institucional que marcó el inicio del gobierno de Xiomara Castro, en 2022, cuando el Congreso Nacional registró la conformación de dos juntas directivas paralelas.
Una de ellas fue encabezada por Redondo, electo dentro del hemiciclo con el respaldo de 49 diputados. La otra fue liderada por Jorge Cálix, designado en una sesión alterna realizada en un club social en Bosques de Zambrano, con el apoyo de 79 legisladores
No hay evidencia
Una búsqueda con las palabras clave “pintura + Jorge Cálix + Congreso Nacional + 900,000 lempiras” no arrojó resultados que respalden la afirmación de que esa cantidad será destinada a la elaboración de su retrato.
Los registros revisados muestran notas periodísticas de medios locales (1, 2, 3) que informan sobre el reemplazo de la pintura de Luis Redondo por la de Jorge Cálix. Sin embargo, ninguna menciona un monto asociado al costo de la obra.
Asimismo, en las cuentas oficiales del Congreso Nacional en (Facebook y X) no se encontraron publicaciones que detallen un gasto de esa magnitud por este concepto.
Tampoco se identificaron referencias que confirmen el pago de 900,000 lempiras por el retrato en los perfiles oficiales de Tomás Zambrano, presidente del Legislativo, en Instagram, Facebook y X.
Jorge Cálix confirmó a LA PRENSA Verifica que el dato es “completamente falso”.
En conclusión, no existe evidencia que sustente la afirmación viral sobre el supuesto costo de 900,000 lempiras por la pintura de Jorge Cálix para el salón del Congreso Nacional.