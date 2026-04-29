Manuel Zelaya no reconoció sentirse derrotado por culpa de JOH

San Pedro Sula Honduras
Circula en redes sociales una publicación en la que se atribuye a Manuel Zelaya, expresidente entre 2006 y 2009, una supuesta declaración en la que habría admitido sentirse derrotado por culpa de Juan Orlando Hernández, exmandatario entre 2014 y 2022.
Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros públicos que respalden que Zelaya haya expresado esa declaración en entrevistas, comunicados, redes sociales o intervenciones públicas verificables.
“ME SIENTO DERROTADO Y ES CULPA DE JOH”, es la supuesta declaración de Zelaya que ha sido compartida decenas de veces desde el 26 de abril en una entrada de Facebook.
La publicación circula en un contexto de vieja confrontación política entre ambos dirigentes. Durante la crisis política del 28 de junio de 2009, que derivó en la salida de Zelaya del poder, Hernández era una figura influyente dentro del Partido Nacional, organización que respaldó la destitución del entonces mandatario bajo el argumento de ilegalidad de la consulta conocida como la “Cuarta Urna”.
Con el regreso de Zelaya al país y la posterior fundación del partido Libertad y Refundación (Libre), Hernández se consolidó como uno de sus principales antagonistas políticos.
En 2014, Hernández asumió la Presidencia de la República, cargo que ocupó durante dos períodos, hasta 2022. Su continuidad en el poder generó cuestionamientos, especialmente tras su reelección en 2017, debido a que la reelección presidencial había sido uno de los temas centrales de la crisis política de 2009.
Pese a ese historial de confrontación, no hay evidencia pública de que Zelaya haya admitido sentirse “derrotado” por Hernández, como sostiene la publicación difundida en redes sociales.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Manuel Zelaya + derrotado + culpa + JOH” no encontró resultados en medios de comunicación ni en cuentas confiables que evidencien la supuesta cita atribuida al exmandatario.
Además, una búsqueda inversa en Google Lens de la imagen utilizada en el contenido desinformante encontró que la fotografía corresponde a un evento de 2025, cuando Zelaya convocó a simpatizantes de Libre a movilizarse del 26 al 28 de junio por el 16 aniversario del golpe de Estado.
Aunque la imagen no aparece de forma literal en todos los registros, los resultados conducen a ese evento.
LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de Manuel Zelaya en Instagram, Instagram, X y Facebook, sin encontrar registro de la supuesta afirmación.
En conclusión, es falso que Manuel Zelaya afirmara públicamente sentirse derrotado por culpa de Juan Orlando Hernández. La frase atribuida al exmandatario carece de sustento documental verificable.