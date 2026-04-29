Manuel Zelaya no reconoció sentirse derrotado por culpa de JOH

San Pedro Sula Honduras

Circula en redes sociales una publicación en la que se atribuye a Manuel Zelaya, expresidente entre 2006 y 2009, una supuesta declaración en la que habría admitido sentirse derrotado por culpa de Juan Orlando Hernández, exmandatario entre 2014 y 2022. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay registros públicos que respalden que Zelaya haya expresado esa declaración en entrevistas, comunicados, redes sociales o intervenciones públicas verificables. “ME SIENTO DERROTADO Y ES CULPA DE JOH”, es la supuesta declaración de Zelaya que ha sido compartida decenas de veces desde el 26 de abril en una entrada de Facebook.

La publicación circula en un contexto de vieja confrontación política entre ambos dirigentes. Durante la crisis política del 28 de junio de 2009, que derivó en la salida de Zelaya del poder, Hernández era una figura influyente dentro del Partido Nacional, organización que respaldó la destitución del entonces mandatario bajo el argumento de ilegalidad de la consulta conocida como la “Cuarta Urna”. Con el regreso de Zelaya al país y la posterior fundación del partido Libertad y Refundación (Libre), Hernández se consolidó como uno de sus principales antagonistas políticos. En 2014, Hernández asumió la Presidencia de la República, cargo que ocupó durante dos períodos, hasta 2022. Su continuidad en el poder generó cuestionamientos, especialmente tras su reelección en 2017, debido a que la reelección presidencial había sido uno de los temas centrales de la crisis política de 2009. Pese a ese historial de confrontación, no hay evidencia pública de que Zelaya haya admitido sentirse “derrotado” por Hernández, como sostiene la publicación difundida en redes sociales.

No hay registro