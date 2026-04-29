Comunicado sobre leche no apta para consumo fue emitido en El Salvador, no en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un comunicado que supuestamente alerta sobre una leche fluida entera de la marca Sula que no sería apta para el consumo en Honduras. Sin embargo, la información es engañosa: la alerta sanitaria no corresponde al contexto hondureño, sino que fue emitida por la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) de El Salvador. “#Nacional | La Superintendencia de Regulación Sanitaria informó que se han identificado posibles irregularidades en un producto lácteo, por lo que se emitió una alerta preventiva mientras se realizan las verificaciones correspondientes”, indica literalmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida más de 480 veces desde el 28 de abril de 2026.

La desinformación fue amplificada por medios de comunicación hondureños.

Alerta de El Salvador

Una búsqueda en Google con las palabras clave “alerta sanitaria + leche Sula” permitió ubicar publicaciones de medios salvadoreños sobre el retiro inmediato de un lote de leche entera marca Sula. Medios salvadoreños, entre ellos El Salvador Times y Diario La Huella , reportaron entre el 28 y el 29 de abril de 2026 el retiro inmediato de un lote de leche entera marca Sula en El Salvador. LA PRENSA Verifica también revisó las cuentas oficiales de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) de El Salvador y confirmó que el 28 de abril de 2026 esa institución publicó el comunicado que circula en redes sociales. Además, el diseño y el logotipo de la alerta coinciden con los utilizados por la entidad reguladora salvadoreña, lo que confirma que el aviso corresponde a El Salvador y no a una alerta emitida por autoridades hondureñas.

La empresa hondureña Lacthosa , propietaria de la marca Sula, y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) también se pronunciaron a través de sus canales oficiales sobre la alerta sanitaria difundida en redes sociales. Lacthosa confirmó que el caso ocurrió en El Salvador y explicó que el producto fue retirado voluntariamente desde el 5 de marzo de 2026 debido a “condiciones inadecuadas de almacenamiento fuera de nuestras plantas de producción”.

Asimismo, Arsa aclaró que “este lote no se encuentra en las cadenas de suministros de Honduras”.