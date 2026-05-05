Es falso que las Ruinas de Copán serán concesionadas a Estados Unidos por 100 años

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que asegura, sin aportar documentos oficiales, que el Gobierno concesionaría a Estados Unidos la administración de las Ruinas de Copán por un plazo de 100 años.
Eso es falso. De acuerdo con la verificación documental, no existe ningún acuerdo de concesión relacionado con el sitio arqueológico. El Portal Único de Transparencia establece que las concesiones no son aplicables a este tipo de patrimonio.
Además, la Secretaría Municipal de Copán Ruinas emitió en febrero de 2026 una constancia, con vigencia de un año, en la que confirma que no se otorgó ninguna concesión sobre ese territorio.
“Las Ruinas Mayas de Copán serán entregadas en concesión a Estados Unidos por 100 años. Y ellos administrarán el bien histórico nacional, patrimonio de todos los hondureños”, señala textualmente una publicación de Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 24 de abril de 2026.
Las Ruinas de Copán constituyen uno de los sitios arqueológicos más importantes de la antigua civilización maya en Honduras. Ubicadas en el occidente del país, fueron declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 1980.
Este enclave fue la capital de un influyente reino maya y destaca por su arquitectura, la Escalinata Jeroglífica y sus estelas talladas con gran detalle.
No fueron concesionadas
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Gobierno + concesión + Ruinas de Copán + Estados Unidos” permitió ubicar un apartado del Portal Único de Transparencia de la Alcaldía Municipal de Copán Ruinas. En ese registro se establece que las concesiones no aplican para esa municipalidad.
En el mismo portal también se identificó una constancia de no otorgamiento de concesiones, emitida por la Secretaría Municipal de Copán Ruinas y correspondiente a enero de 2026.
De acuerdo con esos registros oficiales, la Secretaría Municipal de Copán Ruinas ha emitido constancias de no otorgamiento de concesiones de forma continua desde el 18 de octubre de 2019 hasta la actualidad.
Contactado por EH Verifica, José Argueta, secretario de Comunicaciones, afirmó que es falso que el Gobierno haya concesionado este patrimonio a Estados Unidos.
En conclusión, es falso que las Ruinas de Copán serán concesionadas a Estados Unidos por 100 años. Los documentos oficiales revisados indican que este tipo de concesiones no aplica para la Alcaldía Municipal de Copán Ruinas.