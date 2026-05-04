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Mathías Vázquez se estrena con gol en la MLS Next Pro en Estados Unidos
El exjugador de Motagua firmó este domingo su primer gol con la filial del Cincinnatti en Estados Unidos.
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Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 15:05
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