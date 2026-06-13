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Shin Fujiyama, nos habla de su experiencia en la Expo Maratón y de al apoyo a las mil escuelas

Shin Fujiyama participó en la Expo Maratón, donde compartió su experiencia en el evento y habló sobre el avance e importancia de su iniciativa de apoyo a las Mil Escuelas en Honduras.

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