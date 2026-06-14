"Fue una ruta muy exigente": Jenifer Yos, ganadora de los 21 km de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

"Me siento muy agradecida con Dios por este primer lugar. Y también gracias a mi patrocinador que es ECA Electricidad, que nos ha apoyado y es una gran ayuda para nuestro deporte y, y a mi familia que siempre me ha estado apoyando y a la persona también que siempre me ha estado apoyando y motivando", declaró Yos. <br />La atleta detalló que está dedicada exclusivamente al atletismo y que entrena permanentemente para competiciones internacionales. La originaria de Patzún, Chimaltenango, amplió diciendo: "Primeramente es a Dios, porque sin él no somos nada, porque como le digo, es un proceso difícil y gracias a Dios siempre nos ha bendecido y traemos el talento de, de eso, de correr, ya que no es nada fácil también"."Siempre le digo felicidades a los organizadores. Es un evento muy bonito. Vinimos un grupo Guatemala. La ruta de la Maratón fue muy exigente", cerró. <br />