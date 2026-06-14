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"Fue una ruta muy exigente": Jenifer Yos, ganadora de los 21 km de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

La atleta de 25 años es originaria de Patzún, Chimaltenango, Guatemala. Había sido segundo lugar en 2025

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