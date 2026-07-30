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¿Volverá a la H? Andy Nájar rompe el silencio tras brillar en el Juego de las Estrellas

El lateral hondureño celebró la victoria de la MLS sobre las figuras de la Liga MX y aseguró que su etapa con la Bicolor quedó definitivamente cerrada.

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