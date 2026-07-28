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Motagua anotó el primer gol de la Copa Centroamericana 2026
El conjunto hondureño mostró autoridad desde los primeros minutos de su visita al FFB Stadium de Belice.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 18:07
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