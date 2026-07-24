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Deniegan libertad a exfiscal Francia Medina y seguirá presa
Las juezas determinaron que la petición carecía de sustento legal y resolvieron mantener la medida de prisión, por lo que la exfiscal continuará privada de libertad
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Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 12:07
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