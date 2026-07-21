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Said Martínez hace confesiones inesperadas del Mundial y revela lo que le dijo a Bellingham

El árbitro hondureño abrió su corazón y reveló detalles inéditos de la experiencia que vivió durante el Mundial 2026, una competencia que marcó un antes y un después en su carrera profesional

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