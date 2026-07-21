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Messi llega a Argentina tras perder la final del Mundial 2026
El capitán arribó este martes a su país tras perder la final del Mundial 2026 ante España el pasado domingo.
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Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 08:07
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