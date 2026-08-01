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Deportes
Luis Palma se luce con nueva asistencia en triunfo del Lech Poznan
El jugador catracho firmó su primera asistencia de la temporada 2026-2027 en la jornada 2 de la liga polaca.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 13:08
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Redacción La Prensa
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