Este video de Juan Diego Zelaya señalando problemas de la capital fue grabado antes de ser alcalde

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que aparece Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital, supuestamente enumerando problemas que no han sido resueltos durante sus primeros 100 días de gestión.

En el clip viral se le atribuyen declaraciones sobre seguridad, empleo, caos vial, abastecimiento de agua y recuperación del río Choluteca, con el propósito de sugerir que su administración no ha logrado avances en esos temas.

Sin embargo, la secuencia original fue difundida en octubre de 2025 en sus redes sociales, antes de las elecciones generales y cuando Zelaya aún no era alcalde. Además, el metraje fue editado, pues en la grabación original él se refería a los problemas de la capital antes de asumir el cargo.

“100 días de gobierno de Juan Diego Zelaya”, señala literalmente un video publicado en TikTok, que ha sido compartido decenas de veces desde el 6 de mayo de 2026.