Espinel responde a Lavallén: "Las excusas es de mediocres, exijo respeto para Olimpia"

Tegucigalpa, Honduras.

La presentación del Monstruo Verde no pasó por alto, sorprendió al propio técnico del León, Eduardo Espinel , quien reconoció que siempre tienen planes para muchas situaciones dentro del campo.

Olimpia se llevó los tres puntos en su estreno en la triangular del grupo A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ganando 2-0 al Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El técnico argentino fue directo al señalar su malestar con el arbitraje de Armando Castro por el penal sancionado en el segundo tiempo y la transmisión de imágenes del FVS.

¿Qué tan complicado estaba abrir el marcador y qué tan satisfecho se va con el juego del Olimpia?

Buenas noches. Primeramente agradecido, como siempre a Dios que nos permite estar en este lugar, poder haber obtenido una victoria y todo gracias a Él. En cuanto al partido, la verdad, nos vimos un poco sorprendidos, pensábamos que iba el rival iba a salir a jugar un poco más. Pero bueno, sí nos costó por ahí del punto de vista futbolístico tener algunas ideas que habíamos planificado, los jugadores interpretaron que había que cambiar no tanto por dentro sino por afuera, principalmente el primer tiempo donde hubieron muchos centros que pasaron en el área ahí no pudimos concretar, pero en líneas generales creo que del primer minuto hubo un equipo que quiso ganar o al menos la postura de un equipo que quiso ganar y otro equipo que por ahí vino a buscar un empate, bueno, que es válido, pero eso nos dificultó un poco.

Pero hay que rescatar y valorar la lectura de juego de los jugadores que más allá que nosotros tenemos una idea de juego se amoldaron a otra, por ejemplo, romper desde atrás como el segundo gol de Chirinos. A nosotros nos gusta romper con pelota, en este caso teníamos que romper sin pelota y ellos lo identificaron y eso es lo más importante y creo que en el segundo tiempo había poco para corregir, solamente la tranquilidad para el último pase y la paciencia, bueno, creo que en esa paciencia, en esa tranquilidad y en insistir con lo que se estaba haciendo tuvo el premio el equipo de poder conquistar la victoria.

¿Era lo que se esperaba de Marathón? ¿Le preocupa la zona ofensiva de su equipo? Benguche, Jerry Benson, Arboleda, no se encuentran con el gol.

Primero, somos el equipo que más goles hemos hecho en la temporada. Entonces, no me preocupa. Entonces, como estarán los otros, ¿no? Si nosotros somos los que en los dos torneos somos los que hicimos más goles, ¿Cómo estarán los otros? Entonces, no me preocupa. Ya he dicho que a mí me gusta que se repartan los goleos. Que se repartan, que todos hagan goles y hoy Olimpia tiene varios jugadores que han hecho goles y eso es importante, defensa, volantes, eso es importante.

Y con respecto si esperaba el partido, la verdad que no. Vuelvo a repetir, cada vez que hemos jugado con Marathón desde que estoy acá, Maratón ha propuesto cosas interesantes futbolísticamente y este lo vi un poco tímido. Pero bueno, es parte del juego vuelvo a repetir y nos costó a nosotros poder entrar a ese bloque bajo que hacían ellos y bueno, es puesto a jugar a los tiros libres o alguna pelota larga para salir de contra, que es válido, pero sí me sorprendió, pero vuelvo a repetir, lo más importante que tenemos plan A, plan B, plan C, entonces los jugadores interpretaron cuál era el plan que había que seguir una vez de ver cómo va a ver la postura del equipo dentro del campo, el equipo rival y creo que fue pura y exclusivamente mérito de los jugadores el partido de hoy.

La jugada del penal, penal acudió al FVS nuevamente... Hoy sí se logró concretar, ¿Fue tan fina? ¿Fue claro el penal? sin hablar de lo que dijo el técnico Pablo Lavallén porque mencionó que es muy fina.

Nunca opino de los colegas no opino. Yo la veo clara porque en ningún momento el defensor intenta ir a la pelota, sino intenta obstruir la carrera de "Chiri". Pero por supuesto, eso también hay que analizarlo en la pantalla. Entonces, cuando desde el banco mi asistente, que es la gente que está para eso, me dice que hay una posible obstrucción y que el jugador central, no quiere jugar el balón, sino todo lo contrario para la carrera yo decido que sí, que es una jugada para al menos revisarla y creo que fue justo este porque de hecho "Chiri" es cuando después me dice "yo siento el contacto profe".

¿Qué tan fácil es dirigir Olimpia? Le hago la pregunta porque cuando pierde otro club siempre dice porque hay ayudas, se equivoca el árbitro.

No sé qué cuestionaron hoy, pero a ver, ya la he dicho, acá hay una frase hecha para justificar que no pueden ganar el campeonato y que Olimpia lo ayudan. Es una frase hecha de los mediocres, de los perdedores, de la excusas. Las excusas son para los perdedores. Yo, cuando me tocó perder y perdí muchos partidos, nunca hablé, nunca y nos perjudicaron, perdimos un gol en posición adelantada, no sé si se acuerdan, un clásico.

El partido pasado hubo un penal a favor de nosotros contra Real España, no se cobró... Calladito la boca, me la banqué, a seguir trabajando. Entonces, cada vez que escucho eso es una frase hecha, es más fácil buscar la culpabilidad en otra persona y no seguir trabajando para mejorar lo que no hicieron bien. Nosotros cuando perdimos trabajamos para seguir haciendo las cosas o mejorando las que hicimos mal porque perdimos.

¿Está claro? Entonces eso es de mediocre. Yo nunca he sentido que me han ayudado. Y aparte, una falta de respeto para el cuerpo técnico de Olimpia, para los jugadores que todos los días trabajamos en el CAR. Todos los días nos rompemos ya saben qué para trabajar y para mejorar todos los días. No necesitamos la ayuda de nadie. Ni que nos favorezcan ni que nos perjudiquen. Entonces, en algún momento tengo que defender el trabajo nuestro, porque parece que nosotros entramos a la cancha para que no nos ayuden. Entonces, lo que trabajan los jugadores.

Yo nunca sentí que nos ayudaran. ¿En algún momento puede favorecer un fallo? Sí. Pero si vamos a mirar el partido desde que estoy yo acá, no han perjudicado muchas veces. Y yo nunca, nunca, nunca critiqué un fallo, nunca me detuve en que fuimos perjudicados, todo lo contrario. Respeté al que ganó, al rival que ganó lo respeté siempre. Entonces, exijo respeto también para Olimpia.

¿Está claro? Olimpia tiene historia, tiene títulos, o sea que todos los 40 títulos que tiene lo ayudaron los árbitros. Exijo respeto, como yo respeto a todos mis colegas, a todos los equipos, yo exijo respeto para Olimpia, ¿está claro?.