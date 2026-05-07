Menjívar atiza contra Lavallén: "Si a Olimpia lo ayudan, ¿por qué no quedó campeón aquí?"

Tegucigalpa, Honduras.

Lavallén se sintió perjudicado y Menjívar aseguró que el técnico, siempre que pierde, pone excusas y que debería ser más autocrítico con él y su equipo.

El portero de los merengues salió contento con el triunfo, pero también disparó con todo contra Pablo Lavallén , quien criticó la actuación del FVS (o VAR) y la televisora que emite las imágenes.

Edrick Menjívar pasó por la zona mixta tras la victoria 2-0 de Olimpia frente a Marathón , por la jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

¿Qué sensaciones te deja el triunfo?

"Nos sorprendió un poco; cada quien elige cómo jugar. Nosotros, con mucha humildad, solo hemos logrado tres puntos, no estamos en la final todavía. Nos sentimos bien con el gane, pero ya queda atrás".

El técnico de Marathón asegura que Olimpia ganó porque el VAR y la televisora (TVC) lo afectaron. ¿Qué piensas?

"Al profe yo le tengo mucho respeto, pero siempre que pierde tiene una excusa; nunca hace autocrítica con él mismo ni con su equipo. Tiene que comenzar a hacerlo y dejar de estar echándole la culpa a todo el mundo. Estuvo aquí y quedamos eliminados con un gol claro de Yustin Arboleda que el árbitro anuló y no dijo nada. Si a Olimpia lo ayudan siempre, ¿por qué no pudo quedar campeón aquí?".

¿Favorecen a Olimpia?

"Es que siempre que se pierde se buscan excusas; nosotros, que ya días estamos aquí, estamos acostumbrados a esas cosas. Tal vez al profe le molesta un poco porque solo tiene un año aquí; en algún momento hay que ser autocríticos, dejémonos de joder. Por eso hay muchos equipos sin lograr cosas importantes; nosotros hemos perdido y nunca salimos quejándonos del árbitro, siempre salimos a mejorar. Ya cansa estar escuchando lo mismo, pero no se evalúan ellos mismos. ¿Cuántos tiros al marco hicieron?, ¿uno? Eso es lo que hay que analizar. El perdedor siempre busca excusas".