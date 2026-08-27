Asfura recibe a funcionario de EE UU para abordar proyectos estratégicos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves 27 de agosto una reunión con Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), como parte de una agenda enfocada en temas de cooperación entre ambos países. Hardy llegó a Casa Presidencial acompañado por personal de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa para participar en el encuentro con el mandatario hondureño. De acuerdo con la información proporcionada, durante la reunión se abordarán diversos asuntos relacionados con la cooperación y proyectos de interés para Honduras y Estados Unidos.

Está previsto que, una vez concluida la reunión entre Asfura y Hardy, ambos representantes participen en una comparecencia en el Salón Morazán de Casa Presidencial. Como antecedente, el pasado 5 de marzo la USTDA recibió al presidente Asfura para la firma de un acuerdo destinado a acelerar el desarrollo del corredor de transporte terrestre interoceánico de Honduras. La ceremonia se realizó previo a la Cumbre del Escudo de las Américas, organizada por el presidente estadounidense Donald J. Trump en Miami. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mediante ese acuerdo, la USTDA se comprometió a financiar un estudio de factibilidad para respaldar nueva infraestructura portuaria y ferroviaria en Honduras. El proyecto busca conectar ambos océanos y, al mismo tiempo, fortalecer las rutas comerciales consideradas estratégicas para Estados Unidos. El estudio contempla evaluar mejoras en puntos que actualmente representan cuellos de botella para el transporte de mercancías. Entre ellas se encuentran obras para aumentar la capacidad del Puerto de San Lorenzo y el desarrollo de una terminal ferroviaria intermodal que contribuya a reducir la congestión y aumentar la capacidad de manejo de carga en Puerto Cortés.

La Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico de Honduras (CONFI) seleccionó a la empresa Hudson-Arvon, LLC, con sede en Nueva Jersey y que opera bajo el nombre comercial ShorelineHudson, para desarrollar el estudio de factibilidad. El análisis también contempla establecer recomendaciones sobre estándares para una futura infraestructura ferroviaria y elaborar un plan de financiamiento e implementación que permita identificar proveedores estadounidenses de locomotoras, vagones, equipos para manejo de contenedores, sistemas de operación de terminales y sistemas de seguridad. En marzo, Hardy destacó que la participación de la USTDA buscaba fortalecer las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos y promover rutas comerciales seguras, eficientes y abiertas en el hemisferio occidental. El funcionario también señaló el interés de Washington en impulsar tecnología y estándares estadounidenses en el proyecto. Por su parte, Asfura aseguró en aquella ocasión que el acuerdo contribuiría a fortalecer los esfuerzos para hacer realidad el proyecto en el menor tiempo posible y destacó la importancia de Estados Unidos como principal socio comercial de Honduras.