Furor por el Trend de los 80s: Los famosos que también se sumaron

La inteligencia artificial revive la magia de los años 80 al mostrar cómo habrían brillado las figuras más icónicas del espectáculo y los medios en aquella inolvidable época. Celebridades internacionales y nacionales decidieron sumarse a esta divertida tendencia viral. Aquí los actores Cristián de la Fuente y Natasha Krauss.
Los conductores del programa de Univision El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina le apostaron a un look al estilo de la famosa serie de TV de aquellos años, Miami Vice.
La cantante y actriz Thalía cautivó a sus seguidores con un carrusel de fotos actuales recreando la estética ochentera, siendo este último el que recrea su imagen generada por IA.
El cantautor Mijares compartió en su instagram esta fotografía que fielmente representa al artistas en aquella época.
La actriz Ericka Buenfil le dio más toques ochenteros a su imagen, como ser la radiocasetera, rótulo neón y el globo disco, muy de moda en ese entonces.
El actor Gabriel Soto le apostó a una portada de revista, para enmarcar su look de los 80s.
La actriz Consuelo Duval eligió en un ambiente de videojuegos y un conjunto denim.
Marjorie De Sousa luce bella y sensual en su versión IA.
La pareja de actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli.
El famoso conductor y productor argentino Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con este conjunto y peinado.
Figuras hondureñas también se sumaron a la tendencia viral, como ser la conductora de televisión Loren Mercadal
El conductor de televisión Gustavo Leone.
La comunicadora Melissa Valeriano compartió un carrusel de fotos que incluye imágenes con su familia.
El DJ y locutor de radio, Gustavo Vallecillo.
Gabriela Galeas, locutora y conductora de televisión.
La creadora de contenido Stefany Galeano.