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Furor por el Trend de los 80s: Los famosos que también se sumaron

La inteligencia artificial invade las redes sociales con imágenes que recrean el estilo ochentero de figuras icónicas del espectáculo y la comunicación.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 07:54 -
  • Redacción web
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La inteligencia artificial revive la magia de los años 80 al mostrar cómo habrían brillado las figuras más icónicas del espectáculo y los medios en aquella inolvidable época. Celebridades internacionales y nacionales decidieron sumarse a esta divertida tendencia viral. Aquí los actores Cristián de la Fuente y Natasha Krauss.

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Los conductores del programa de Univision El Gordo y la Flaca, Lili Estefan y Raúl de Molina le apostaron a un look al estilo de la famosa serie de TV de aquellos años, Miami Vice.

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La cantante y actriz Thalía cautivó a sus seguidores con un carrusel de fotos actuales recreando la estética ochentera, siendo este último el que recrea su imagen generada por IA.

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El cantautor Mijares compartió en su instagram esta fotografía que fielmente representa al artistas en aquella época.

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La actriz Ericka Buenfil le dio más toques ochenteros a su imagen, como ser la radiocasetera, rótulo neón y el globo disco, muy de moda en ese entonces.

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El actor Gabriel Soto le apostó a una portada de revista, para enmarcar su look de los 80s.

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La actriz Consuelo Duval eligió en un ambiente de videojuegos y un conjunto denim.

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Marjorie De Sousa luce bella y sensual en su versión IA.

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La pareja de actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

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El famoso conductor y productor argentino Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores con este conjunto y peinado.

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Figuras hondureñas también se sumaron a la tendencia viral, como ser la conductora de televisión Loren Mercadal

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El conductor de televisión Gustavo Leone.

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La comunicadora Melissa Valeriano compartió un carrusel de fotos que incluye imágenes con su familia.

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El DJ y locutor de radio, Gustavo Vallecillo.

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Gabriela Galeas, locutora y conductora de televisión.

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La creadora de contenido Stefany Galeano.
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