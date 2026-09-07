Madrid convierte sus espacios históricos en pasarelas de moda

Este lunes arranca OModa Madrid es Moda y luego le sigue la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En ambas, la moda de autor española exhibe poderío con desfiles al aire libre en los Jardines de Sabatini, junto al Palacio Real, y en museos como el Reina Sofía o las Galerías de las Colecciones Reales.
Son dos semanas que pretenden convertir Madrid en la ciudad de la moda para acercar el diseño no solo a los profesionales, sino también a los consumidores."La moda no solo son desfiles", asegura a EFE el diseñador Juan Duyos, una razón por la que la plataforma OModa Madrid es Moda, que impulsa la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME) -de la que es presidente-, combina las pasarelas con presentaciones estáticas como las de We Are Spastor, Luis Berrendero, Helena Rohner o Juan Avellaneda, entre otros muchos.
"La moda no solo son desfiles", asegura a EFE el diseñador Juan Duyos, una razón por la que la plataforma OModa Madrid es Moda, que impulsa la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME) -de la que es presidente-, combina las pasarelas con presentaciones estáticas como las de We Are Spastor, Luis Berrendero, Helena Rohner o Juan Avellaneda, entre otros muchos.
La moda canaria sale reforzada en estas dos semanas. OModa Madrid es Moda apuesta por dar a conocer Gran Canaria Moda Cálida para impulsar la industria de la moda de la isla, lo que permitirá desfilar a diseñadores como Aurelia Gil, Ogadenia Couture, Pedro Palmas y Gonzales.
Bajo la dirección creativa de la diseñadora granadina Beatriz Peñalver, el Centro Cultural Galileo presentará una obra textil colectiva creada por diseñadores venezolanos, impulsada por Ayuda en Acción y ACME, con el fin de ayudar a las comunidades afectadas por los terremotos de Venezuela.
En la edición anterior, MBFWMadrid cristalizó su apoyo a la moda colombiana con la participación de la diseñadora Johanna Ortiz y, en esta ocasión, firmó un acuerdo con la plataforma Latin American Fashion Awards, que presenta la firma Agua by Agua Bendita. La colaboración pretende celebrar la artesanía latinoamericana.
Como es habitual, ambas plataformas alientan el talento joven. MBFWMadrid, con EGO, es la pasarela que descubre a las nuevas generaciones. Este año celebra su 20 aniversario y hace un guiño a los nuevos estudiantes de UDIT (universidad privada especializada en diseño), que presentarán sus colecciones en el Círculo de Bellas Artes. Por su parte, Madrid es Moda hará el desfile de los alumnos del Instituto Europeo di Design (IED).
Este año celebra su 20 aniversario y hace un guiño a los nuevos estudiantes de UDIT (universidad privada especializada en diseño), que presentarán sus colecciones en el Círculo de Bellas Artes. Por su parte, Madrid es Moda hará el desfile de los alumnos del Instituto Europeo di Design (IED).
Después de muchos años y tras reiteradas peticiones de los diseñadores, el recinto ferial de Madrid (Ifema) trasladó los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) desde uno de sus pabellones al pleno centro de la ciudad. Museos, jardines y la Universidad de Nebrija concentrarán la mayor parte de los desfiles, además de otros espacios como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Museos, jardines y la Universidad de Nebrija concentrarán la mayor parte de los desfiles, además de otros espacios como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.