Madrid convierte sus espacios históricos en pasarelas de moda

Son dos semanas que pretenden convertir Madrid en la ciudad de la moda para acercar el diseño no solo a los profesionales, sino también a los consumidores."La moda no solo son desfiles", asegura a EFE el diseñador Juan Duyos, una razón por la que la plataforma OModa Madrid es Moda, que impulsa la Asociación de Creadores de Moda Española (ACME) -de la que es presidente-, combina las pasarelas con presentaciones estáticas como las de We Are Spastor, Luis Berrendero, Helena Rohner o Juan Avellaneda, entre otros muchos.