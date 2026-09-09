Spice Girls lanzan cajas por su 30 aniversario y decepcionan a fans

Londres. Las Spice Girls anunciaron este jueves varias cajas recopilatorias de CD y vinilos con todos los sencillos de su discografía para celebrar el 30 aniversario de la banda femenina británica, en un lanzamiento que causó decepción entre sus seguidores, quienes esperaban su regreso a los escenarios. La 'girlband' londinense sorprendió el miércoles con una enigmática publicación en redes sociales, con su tema 'Wannabe' de fondo, filmada en las mismas escaleras en las que se grabó su videoclip. También difundió un anuncio de periódico que anticipaba que este jueves, a las 14:00 hora británica (13:00 GMT), habría una importante revelación relacionada con el quinteto. Lea: Shakira revela lista de artistas que la acompañarán en su residencia en España

Inmediatamente, los seguidores de la banda empezaron a elucubrar teorías sobre una posible gira de reunión con las cinco integrantes originales: Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham. Finalmente, el anuncio se trató del lanzamiento de cinco colecciones de cajas de sencillos, que recibió una respuesta más bien fría y también crítica. "Es absolutamente ridículo cómo nos han emocionado solo para el lanzamiento de sus 'singles' en un CD", dijo la usuaria Kelly Bryant en Instagram. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También: Kate del Castillo se despide entre lágrimas de La Reina del Sur tras 15 años "No queremos artículos de promoción, queremos una gira mundial con las cinco chicas", comentó igualmente Marisol Ainslie en la misma red social. Las diferentes ediciones de las cajas recopilatorias de sencillos van desde las 94,99 libras (110,54 euros) en su versión de solo CD hasta la más exclusiva, que incluye los 14 sencillos en vinilo y CD, con sus caras B completas, demos inéditas como la de 'Do You Think About Me' —una de las primeras grabaciones del grupo— y un folleto con mensajes nunca vistos de las cinco Spice Girls, entre otros contenidos, por un precio de 277,99 libras (323,48 euros).