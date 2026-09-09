Spice Girls lanzan cajas por su 30 aniversario y decepcionan a fans

Londres. Las Spice Girls anunciaron este jueves varias cajas recopilatorias de CD y vinilos con todos los sencillos de su discografía para celebrar el 30 aniversario de la banda femenina británica, en un lanzamiento que causó decepción entre sus seguidores, quienes esperaban su regreso a los escenarios.
La 'girlband' londinense sorprendió el miércoles con una enigmática publicación en redes sociales, con su tema 'Wannabe' de fondo, filmada en las mismas escaleras en las que se grabó su videoclip. También difundió un anuncio de periódico que anticipaba que este jueves, a las 14:00 hora británica (13:00 GMT), habría una importante revelación relacionada con el quinteto.
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Inmediatamente, los seguidores de la banda empezaron a elucubrar teorías sobre una posible gira de reunión con las cinco integrantes originales: Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham. Finalmente, el anuncio se trató del lanzamiento de cinco colecciones de cajas de sencillos, que recibió una respuesta más bien fría y también crítica.
"Es absolutamente ridículo cómo nos han emocionado solo para el lanzamiento de sus 'singles' en un CD", dijo la usuaria Kelly Bryant en Instagram.
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"No queremos artículos de promoción, queremos una gira mundial con las cinco chicas", comentó igualmente Marisol Ainslie en la misma red social.
Las diferentes ediciones de las cajas recopilatorias de sencillos van desde las 94,99 libras (110,54 euros) en su versión de solo CD hasta la más exclusiva, que incluye los 14 sencillos en vinilo y CD, con sus caras B completas, demos inéditas como la de 'Do You Think About Me' —una de las primeras grabaciones del grupo— y un folleto con mensajes nunca vistos de las cinco Spice Girls, entre otros contenidos, por un precio de 277,99 libras (323,48 euros).
Las nuevas colecciones se publicarán el próximo 6 de noviembre, según indicó la banda en su página web, "justo 30 años después de que (el álbum) SPICE convirtiera a cinco chicas en un fenómeno global y al Girl Power en un movimiento mundial".
Las Spice Girls, grupo fundado en 1994, son una de las bandas femeninas más exitosas de la historia reciente de la música, con nueve números uno en el Reino Unido y más de 100 millones de copias de discos vendidos.
Mel B, Mel C, Emma y Geri realizaron su última gira juntas como Spice Girls en 2019, con 13 conciertos en estadios del Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, la quinta integrante, Victoria, no ha accionado públicamente con el grupo desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.