Carín León cancela concierto en Las Vegas y promete regreso en 2027

El esperado primer concierto de Carín León en el Sphere de Las Vegas, programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del año en la música regional mexicana.
Miles de fanáticos habían viajado desde distintas ciudades de Estados Unidos y México para presenciar el espectáculo, que formaba parte de la histórica residencia de siete noches del cantante en el recinto más futurista de la ciudad.
Sin embargo, la noche se vio marcada por la sorpresa y la frustración: el evento fue cancelado de último minuto debido a problemas técnicos con los aviones privados que trasladarían al artista desde Hermosillo.
Según el propio Carín León, el primer avión presentó fallas en los frenos y el segundo solicitado la tuvo en el sistema de dirección, lo que hizo imposible garantizar un viaje seguro hacia Nevada.
La noticia se dio a conocer cuando los asistentes ya se encontraban dentro del Sphere, generando un ambiente de desconcierto y molestia entre quienes habían invertido en boletos, hospedaje y vuelos.
Los abucheos no se hicieron esperar, y en redes sociales comenzaron a circular mensajes de enojo, críticas y reclamos por los gastos que muchos seguidores habían realizado para estar presentes. El precio de los boletos oscilaba desde los 175 dólares en secciones alta hasta más de 500 dólares en pisos y áreas premium.
El tour contaba con atracciones previas al show: Atrium tecnológico y el robot aura. Paquetes que incluían el VIP Travel Package, hospedaje en el Ventian Resort y mercancía exclusiva del evento.
Reagendará sus presentaciones en el Sphere para septiembre de 2027
Carín León ofreció disculpas públicas, asegurando que la seguridad de su equipo y del público siempre será una prioridad, aunque reconoció el dolor que significaba no poder cumplir con la cita pactada.
El nuevo ciclo de conciertos, producido por AEG Presents junto con Cárdenas Marketing Network, ahora se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia de México en Las Vegas.
Para tranquilizar a los fans, se anunció que los boletos adquiridos para esa fecha serían válidos en la reposición programada para el 15 de septiembre de 2027, o bien podrían ser reembolsados en un plazo de 30 días.
Además, Carín León confirmó nuevas presentaciones en el Sphere para el 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, coincidiendo con las celebraciones de la Independencia de México.
Así, lo que comenzó como una noche de frustración se transformó en la promesa de un regreso aún más grande, reafirmando la conexión del cantante con su público y su lugar como figura clave en la internacionalización de la música regional mexicana