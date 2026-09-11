Carín León cancela concierto en Las Vegas y promete regreso en 2027

El esperado primer concierto de Carín León en el Sphere de Las Vegas, programado para el jueves 10 de septiembre de 2026, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del año en la música regional mexicana.

Miles de fanáticos habían viajado desde distintas ciudades de Estados Unidos y México para presenciar el espectáculo, que formaba parte de la histórica residencia de siete noches del cantante en el recinto más futurista de la ciudad.

Sin embargo, la noche se vio marcada por la sorpresa y la frustración: el evento fue cancelado de último minuto debido a problemas técnicos con los aviones privados que trasladarían al artista desde Hermosillo.

Según el propio Carín León, el primer avión presentó fallas en los frenos y el segundo solicitado la tuvo en el sistema de dirección, lo que hizo imposible garantizar un viaje seguro hacia Nevada.

La noticia se dio a conocer cuando los asistentes ya se encontraban dentro del Sphere, generando un ambiente de desconcierto y molestia entre quienes habían invertido en boletos, hospedaje y vuelos.