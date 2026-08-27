Filarmónica de San Pedro Sula hará historia al debutar en el Carnegie Hall de Nueva York

Cortés, Honduras. La Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula debutará el próximo 30 de noviembre en el Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios musicales más prestigiosos del mundo. Con esta presentación, “La Fil” se convertirá, según informó la agrupación, en la primera orquesta de Centroamérica en presentarse en este reconocido teatro, escenario que ha recibido a figuras como Maria Callas, Luciano Pavarotti y Arthur Rubinstein. La participación representa un motivo de orgullo para Honduras, especialmente porque el 90 % de los integrantes de la orquesta son músicos hondureños formados en el país.

La agrupación destacó que este logro permitirá mostrar internacionalmente el talento nacional y llevar al público neoyorquino una muestra de la riqueza artística de Honduras. “Un hecho histórico que compartimos entre lágrimas y con profunda gratitud a Dios, a nuestro público y a nuestros patrocinadores”, expresó la Filarmónica de San Pedro Sula al anunciar su llegada al Carnegie Hall. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La orquesta señaló que este nuevo desafío también representa una oportunidad para honrar a Honduras y presentar ante el público internacional una de las facetas del talento que existe en el país.

La velada en Nueva York estará bajo la dirección del maestro Óscar Barahona, cuya trayectoria incluye presentaciones y proyectos que han llevado talento hondureño a escenarios de España, Italia y El Vaticano. La presentación contará además con la participación de los solistas hondureños Mónica Delcid, soprano, y Carlos Aguirre, tenor, quienes acompañarán a la agrupación en esta histórica presentación.

Antes de emprender el viaje a Nueva York, la Filarmónica realizará un concierto especial en Roatán. El evento, denominado “El Camino a New York”, se desarrollará el próximo 13 de septiembre. La presentación será el primer concierto de cámara de la orquesta en Roatán y también incluirá un homenaje a los llamados “Creadores de Prosperidad”, en reconocimiento a quienes generan oportunidades y respaldan el desarrollo del talento nacional.