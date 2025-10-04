Orquesta Victoriano López lleva el talento musical de Honduras a escenarios de España

Los músicos de la Escuela Victoriano López son un orgullo de Honduras y actualmente representan al país con diversas presentaciones en España.
La Escuela de Música Victoriano López, ubicada en San Pedro Sula, al norte de Honduras, tiene 80 años formando músicos de calidad que ponen en alto el nombre de Honduras.
La Embajada de Honduras en España invitó a la Orquesta de la Escuela de Música Victoriano López a ofrecer varios conciertos en sitios emblemáticos de ese país europeo.
La comitiva está conformada por 45 músicos de la orquesta, 10 personas de staff y 10 padres de familia que acompañan a sus hijos en su viaje.
Hasta ahora, la orquesta ha brindado tres conciertos en tres ciudades distintas, en el Teatro Municipal Buero Vallejo ubicado en Alcorcón, Madrid, en donde mantienen una amplia programación de teatro, danza, música y obras familiares.
El segundo concierto se realizó en el icónico Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca de Getafe, donde además se celebró los 20 años de la Secretaría General Iberoamericana.
Los jóvenes han demostrado su destreza y talento musical con interpretaciones impecables.
Desde muy pequeños han sido formados con disciplina, arte y amor por la música.
El tercer concierto lo realizaron en la Plaza Honduras, un espacio dentro del Parque de El Retiro, en Madrid, España, donde se realiza un homenaje al General Francisco Morazán y se conmemora el 3 de octubre, Día del Soldado Hondureño.
El último concierto se realizará este domingo 5 de octubre 11:00 am en La Casa de Vacas en el Parque El Retiro de Madrid, un centro cultural con una sala de exposiciones y un teatro, que acoge obras de arte contemporáneo y otros eventos.
El público presente quedó impresionado con el talento, la entrega y vocación de la orquesta sinfónica.
Los estudiantes también realizaron presentaciones folklóricas y culturales.
La cultura hondureña fue mostrada con orgullo por los estudiantes. El viaje ha sido cubierto por la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, gracias a las aportaciones de personas amantes del arte y que creen en los jóvenes músicos, que sin duda han dejado muy en alto el nombre de Honduras, recibiendo ovaciones de pie en todas las presentaciones.
Durante la gira llamada Honduras Sinfónica se firmó un convenio histórico, un hermanamiento con el ayuntamiento de Alcorcón que dirige el conservatorio de música Manuel de Falla, donde se podrá realizar intercambios de alumnos, profesores, así como material musical, también programas de estudio y demás.