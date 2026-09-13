¿Culpa de Edrick Menjívar? El gol de Marathón que acabó con Olimpia

Henry Figueroa se convirtió en el gran héroe del clásico nacional. El defensor apareció en el momento justo para darle el triunfo al Marathón por 1-0 sobre Olimpia y acabar con el invicto del conjunto merengue, en un intenso duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el roce durante los 90 minutos. Ambos equipos disputaron cada balón con mucha intensidad, pero las ocasiones claras fueron escasas en un partido que parecía encaminado a terminar con el marcador en blanco.
Sin embargo, cuando todo apuntaba al empate, apareció la figura del experimentado zaguero central Henry Figueroa para cambiar la historia del clásico.
A los 82 minutos, Natanael Martínez levantó un centro desde el sector derecho que fue desviado por Imanol Enríquez. La pelota viajó hacia el segundo palo y, ante la sorpresa de la defensa olimpista, Figueroa apareció completamente decidido para conectar un certero cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.
El gol desató la locura en el sector verdolaga del Estadio Morazán y le permitió al Marathón quedarse con tres puntos de enorme valor frente a su acérrimo rival.
Tras el tanto, las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales. Un sector de la afición del Olimpia cuestionó la salida de su guardameta Edrick Menjívar y consideró que pudo haber tenido una mejor intervención en la acción que terminó con el gol de Figueroa.
Con el pitazo final llegó la celebración verdolaga. Marathón confirmó su gran momento y, gracias a esta victoria, alcanzó los 17 puntos para colocarse como nuevo líder del Torneo Apertura 2026. Olimpia, por su parte, sufrió su primera derrota del campeonato, perdió el invicto y quedó relegado al tercer puesto con 14 unidades.