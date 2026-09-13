¿Culpa de Edrick Menjívar? El gol de Marathón que acabó con Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

Henry Figueroa se convirtió en el gran héroe del clásico nacional. El defensor apareció en el momento justo para darle el triunfo al Marathón por 1-0 sobre Olimpia y acabar con el invicto del conjunto merengue, en un intenso duelo correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el roce durante los 90 minutos. Ambos equipos disputaron cada balón con mucha intensidad, pero las ocasiones claras fueron escasas en un partido que parecía encaminado a terminar con el marcador en blanco.

Sin embargo, cuando todo apuntaba al empate, apareció la figura del experimentado zaguero central Henry Figueroa para cambiar la historia del clásico.