Henry Figueroa responde tras polémico recibimiento en su llegada al Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Después del partido, el jugador habló con la prensa y expresó sus impresiones de lo que sintió con este compromiso ante los azules, su exequipo.

Después de un recibimiento de respaldo a sus jugadores, la barra revolucionaria del Ciclón Azul aplaudió a Rougier y Rubilio Castillo, pero no fue así con Henry Figueroa, quien no fue tan querido por la hinchada azul.

El clásico Motagua vs Marathón se tornó muy caliente desde la llegada de los clubes, donde la afición de los Azules hizo su show en la previa del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.

"Sabíamos que seria un partido complicado en toda las líneas, pero supimos plantearnos bien ante un gran rival como Motagua y nos llevamos un empate", comenzó diciendo al momento de ser consultado por la polémica en su recibimiento en las afueras del Chelato Uclés."Tranquilo, esto es fútbol y se da de todo. Estoy tranquilo, yo de momento estoy acá y más adelante no sabemos".

Siendo muy sincero, el defensor de Marathón confesó que jamás se imaginó algo así. "La verdad que me sorprendió, pero no pasa nada. Siempre le tengo bastante aprecio y cariño a Motagua".

Figueroa fue más allá y expresó el gran sentimiento que tiene por el Ciclón, equipo en el que pasó grandes momentos de su carrera deportiva. "Siempre mantengo el cariño a Motagua. Me imagino que es por eso (no fichó por Motagua) yo tuve la oportunidad de volver al equipo, pero no se pudo por ciertas circunstancias. Esto es fútbol y uno siempre da el máximo".

Y agregó: "Siempre bastante cariño y amor para ellos, el club, directivos, yo siento el amor por el equipo y vamos a ver que pasa más adelante".

Los recuerdos se vienen a la mente de Figueroa, quien pese a las críticas de los aficionados por no fichar por Motagua, el jugador deja claro que. "Es el equipo en el que me formé y uno no sabe mas adelante que es lo que va a pasar".

El mensaje de Henry Figueroa es claro al momento que se le consultó por el mensaje a los aficionados de Motagua tras la polémica vivida esta tarde en las afueras del estadio Nacional. "Hay una familia que espera atrás el bienestar de uno, pero voy a seguir trabajando porque mejores cosas se van a venir".