El terrible final de Hailey: conoció a su asesino jugando Roblox

Hailey desapareció el 6 de enero de 2026 de su vivienda en Indiana, luego de haber mantenido contacto por internet con Thomas, a quien habría conocido mediante videojuegos en línea como Roblox y League of Legends.

Indiana, Estados Unidos. Las autoridades de Indiana, Estados Unidos, presentaron el pasado 23 de septiembre una acusación formal contra Tyler Nike Thomas, de 39 años, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hailey Buzbee , una adolescente de 17 años cuyos restos fueron encontrados casi un mes después de que desapareciera.

Los restos de Hailey fueron encontrados el 1 de febrero de 2026, aproximadamente un mes después de su desaparición, en una zona boscosa del Bosque Nacional Wayne, en Ohio.

La investigación establece que Thomas habría convencido a la adolescente de salir de su casa y posteriormente viajó desde Ohio para recogerla durante la madrugada. Según la acusación, ambos se dirigieron hasta una propiedad que el hombre había alquilado.

De acuerdo con los documentos judiciales, las autoridades establecieron que Thomas habría trasladado a la menor hasta la propiedad y que posteriormente habría intentado ocultar las evidencias relacionadas con el crimen.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La investigación también señala que el sospechoso inicialmente proporcionó a los agentes una versión falsa sobre el paradero de la adolescente. Según esa versión, habría asegurado que la dejó abandonada en una carretera.

Sin embargo, durante el avance de las investigaciones, Thomas habría confesado su participación en los hechos y posteriormente habría conducido a los agentes hasta el lugar donde fueron encontrados los restos de Hailey.

La acusación federal sostiene además que la adolescente fue víctima de explotación sexual antes de su muerte. Las autoridades presentaron nueve cargos contra Thomas, entre ellos secuestro con resultado de muerte.

El caso comenzó a investigarse tras la desaparición de Hailey el 6 de enero, cuando sus familiares y las autoridades emprendieron la búsqueda de la menor. Casi cuatro semanas después, el hallazgo de sus restos permitió avanzar en la investigación y vincular al acusado con el crimen.

Thomas permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial en su contra. Será un tribunal federal el que determine su responsabilidad penal por los cargos que se le imputan.