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Delcy Rodríguez celebra el rescate de un hombre que permaneció 8 días bajo los escombros

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido comunicación con él

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 10:42 -
  • Agencia EFE
Delcy Rodríguez celebra el rescate de un hombre que permaneció 8 días bajo los escombros

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo.

Fotografía: EFE
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Caracas, Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves el rescate de un hombre que permaneció ocho días bajo los escombros en un edifico de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela del pasado 24 de junio.

"Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales!", expresó Rodríguez en su cuenta de X.

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Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

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El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido comunicación con él.

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Agencia EFE
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