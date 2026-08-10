Jeongyeon firma con Baro Entertainment: ¿qué pasará con TWICE?

Con su llegada a Baro Entertainment, crece la expectativa por el nuevo camino que emprenderá Jeongyeon como actriz. Baro Entertainment es un grupo de entretenimiento integral que abarca la gestión de artistas y la producción de películas y dramas. Entre sus artistas se encuentran los actores Jin Goo, Byeon Woo-seok, Gong Seungyeon, hermana mayor de Jeongyeon, Park Jung-woo, Lee Yoo-mi, Lee Hong-nae, Lee Soo-kyung, Lee Chae-min y Kim Si-a, entre otros.

La agencia también añadió: “Seremos un socio sólido que brindará todo nuestro apoyo en diferentes áreas para que Yoo Jeongyeon pueda afrontar nuevos desafíos como actriz, aprovechando la presencia y reconocimiento global que ha construido durante años como artista, y al mismo tiempo pueda continuar desarrollando sin problemas sus actividades con el grupo”.

“Estamos sinceramente felices de haber establecido una valiosa relación con Yoo Jeongyeon, quien posee encantos diversos y un potencial ilimitado. Nos sentimos profundamente identificados con su sinceridad y la actitud genuina que ha mostrado hacia la actuación”.

Baro Entertainment confirmó este día 10 de agosto la incorporación de Yoo Jeongyeon a su agencia y destacó sus cualidades y potencial como actriz.

Jeongyeon , integrante de TWICE , inicia una nueva etapa profesional tras firmar un contrato exclusivo con Baro Entertainment, agencia de su hermana mayor, la actriz Gong Seungyeon . La compañía representará a Yoo Jeongyeon en sus actividades individuales y apoyará su incursión en la actuación.

Jeongyeon hizo público su alejamiento de JYP Entertainment mediante una carta difundida el fin de semana en sus redes sociales. En el mensaje, la integrante de TWICE explicó que decidió cerrar una etapa que comenzó durante su adolescencia.

“Hola, soy Jeongyeon. Hoy quería compartir algo con ustedes, así que decidí escribirles esta carta. Después de tantos años junto a JYP, desde mi adolescencia hasta el día de hoy, ha llegado el momento de dejar esta compañía y comenzar una nueva etapa en un lugar diferente.

Aunque me daba miedo dejar un lugar al que ya estaba acostumbrada, pude reunir el valor para hacerlo gracias a las integrantes que siempre han confiado en mí ya ONCE (el nombre del fandom del grupo).

A mis integrantes ya ONCE, a quienes no podría agradecerles lo suficiente con palabras, quiero expresarles todo mi cariño y gratitud. También quiero agradecer de corazón a todos los miembros de la familia JYP que me ayuden a crecer y convertirme en quien soy hoy.

Hay algo que quiero decirles especialmente a ONCE: Aunque ahora cambiaré de hogar y comenzará un nuevo desafío, TWICE, que es el centro más importante de mi vida, seguirá siendo tan importante como siempre. Y estar frente a ONCE como integrante de TWICE siempre será mi prioridad. Seguiré dando cada paso con todo mi corazón, tanto en mi camino como Jeongyeon de TWICE, a quien ustedes han amado, como en los nuevos desafíos que emprenderé como Yoo Jeongyeon.

Les agradezco sinceramente por haber confiado en mí durante todo este tiempo y por haber permanecido siempre a mi lado. Todavía nos queda muchísimo tiempo para crear juntas, así que trabajaré muy duro para que podamos seguir llenando esos momentos que nos esperan de recuerdos aún más hermosos. Gracias, como siempre”.

De esta manera, según la carta citada, Jeongyeon deja JYP Entertainment para comenzar una nueva etapa profesional, pero continuará sus actividades con TWICE.

Nota editorial: Las afirmaciones sobre la firma de Jeongyeon con Baro Entertainment, el anuncio de la agencia y la carta difundida en redes sociales deben contrastarse con fuentes originales antes de la publicación. Asimismo, debe evitarse presentar el cambio de agencia como un retiro de TWICE, pues el propio texto citado indica que continuará como integrante del grupo.