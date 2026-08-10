Paulina Rubio gana batalla judicial y su hijo seguirá viviendo con ella

Paulina Rubio habría obtenido una nueva victoria en la batalla judicial que mantiene desde hace años con su exesposo, Nicolás Vallejo-Nágera , conocido como Colate , por la custodia de su hijo en común. De acuerdo con la información difundida por la abogada de la cantante, un tribunal de Estados Unidos decidió que el adolescente deberá continuar viviendo con la cantante mexicana en Miami. La resolución llega después de que el joven, de 15 años, pasara buena parte del verano en España junto a su padre y la familia paterna. El regreso de Andrea Nicolás , nombre del adolescente, a Norteamérica se produce así en medio de un conflicto legal que durante años ha enfrentado a sus padres por su cuidado y manutención. La noticia fue adelantada en el programa Fiesta por el periodista Kike Calleja, quien informó sobre el fallo judicial que favorece a Paulina Rubio. Según lo difundido en el espacio televisivo, Colate no estaría dispuesto a dar por terminada la disputa y tendría previsto recurrir la resolución. Tras conocerse la decisión, el empresario reaccionó en sus redes sociales con un mensaje dirigido a su hijo. "Hoy acaba un verano lleno de memorias. Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor... Te quiero, Nico", escribió Colate, junto a varias fotografías de los momentos que compartieron durante la estancia del menor en España. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante el verano, padre e hijo disfrutaron de distintos planos en el país europeo, donde el adolescente también convivió con integrantes de su familia paterna. Para Colate, España representa un entorno importante para Nico, debido a los vínculos familiares y personales que mantiene allí. De hecho, el empresario ha defendido públicamente que su hijo prefiere vivir en España, donde tiene familiares, amigos y una relación cercana con sus primos. En Madrid también se encuentra a su abuela paterna, además de sus tíos y otros miembros de la familia Vallejo-Nágera. Samantha Vallejo-Nágera, hermana de Colate, también ha hablado anteriormente sobre la relación que mantiene la familia con el adolescente. En declaraciones citadas por la publicación, aseguró que Nico es muy querido por sus familiares y destacó el esfuerzo que su hermano ha realizado para estar presente en la vida de su hijo. A finales de 2025, Colate había expresado un ¡HOLA! su deseo de que Nico pudiera regresar a España el año siguiente para comenzar una nueva etapa junto a su familia paterna. “Espero que el próximo año mi hijo pueda venir aquí, que la felicidad sea absoluta y empecemos una nueva etapa de nuestras vidas”, manifestó entonces el empresario.

Comunicado de Paulina Rubio