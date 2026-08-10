Camilo anuncia su nuevo disco "Para Cuando Sean Mayores"

Camilo está de vuelta y viene con nueva música bajo el brazo. El colombiano ha anunciado Para Cuando Sean Mayores, su próximo álbum, y también ha puesto en marcha el tour con el que llevará esta nueva etapa a sus seguidores de distintos rincones del mundo.

El último álbum de Camilo fue Cuatro, publicado en mayo de 2024. Entre las canciones que más destacaron de este proyecto se encuentran Una Vida Pasada, junto a Carín León, y PLIS, que interpretó junto a su mujer, Evaluna Montaner.

Desde entonces, el colombiano solo había lanzado en noviembre de 2025 Navidad en Cada Esquina junto a su mujer. En octubre de 2025 Maldita Mudanza con Vanesa Martín.

El próximo trabajo llevará por título Para Cuando Sean Mayores y tiene un significado especialmente personal. El disco está dedicado a sus dos hijas, Índigo y Amaranto, y su nombre hace referencia precisamente a ese momento futuro en el que las pequeñas hayan crecido.

Por ahora, apenas se conocen detalles sobre las canciones que formarán parte del álbum. También queda por descubrir si las palabras que Camilo ha dedicado a sus hijas están relacionadas con alguna de las canciones del disco o forman parte del concepto que rodea al proyecto.

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Para conocer todas las respuestas habrá que esperar al 9 de septiembre, aunque el artista podría compartir algún adelanto antes de esa fecha.

Otra de las grandes incógnitas que rodean al nuevo disco es la posible participación de Evaluna Montaner. La artista ha colaborado en varias ocasiones con su marido, por lo que su presencia en el nuevo proyecto es una de las cuestiones que más curiosidad puede generar entre sus seguidores.

La voz de Evaluna aparece junto a la de Camilo en canciones como Por Primera Vez, Machu Picchu, Índigo, PLIS y Navidad En Cada Esquina.

La pareja también ha compartido canciones junto a otros miembros de la familia Montaner. Es el caso de Amén, en la que participaron Ricardo Montaner, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo. También está Si Tuviera Que Elegir, un tema original de Ricardo Montaner que la pareja versionó.

Sin embargo, no se ha confirmado que Evaluna vaya a participar en Para Cuando Sean Mayores. Por el momento, habrá que esperar a conocer el listado de canciones y las posibles colaboraciones del álbum.

La música de Camilo y Evaluna también ha servido para contar algunos capítulos de su relación. Uno de los ejemplos más conocidos es Por Primera Vez, una canción que habla de ese sentimiento de poder compartir junto a la persona que amas todo aquello que siempre habías imaginado.

El videoclip del tema tiene además un componente especialmente personal: está formado por imágenes y fragmentos de su boda real.

El nuevo disco de Camilo no llegará solo. El artista colombiano también ha anunciado el Para Cuando Sean Mayores TOUR, una gira que acompañará a este nuevo proyecto y que, por ahora, ya contempla paradas en Estados Unidos, Sudamérica, México y Puerto Rico.

El propio Camilo ha compartido el cartel en sus redes sociales y ha avisado a La Tribu, como llama cariñosamente a sus seguidores, de que este póster "va a crecer muy pronto", ya que todavía está confirmando nuevas fechas y lugares. Así que todavía quedan anuncios por llegar.