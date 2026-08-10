Brad Pitt confiesa haber recaído en el alcohol tras 7 años de abstinencia

Después de mantener la sobriedad durante siete años, Brad Pitt ha decidido volver a consumir alcohol, aunque asegura que lo hace con moderación. El actor reveló este cambio durante una conversación con Esquire, donde ofreció una copa de vino al entrevistador y aclaró que él también estaba bebiendo de nuevo.

Pitt explicó que, tras un largo periodo alejado del alcohol, ahora lo consume “de una forma más contenida”. Con un gesto enfático, el actor matizó: “Me confié un par de veces, me dije: ‘Sí, no, no es bueno para mí’. No en grandes cantidades”. El intérprete de 62 años detalló que puede tomar algunas copas de vino, pero evita los excesos y se obliga a mantener una actitud profesional frente al consumo.

En 2017, Pitt había contado a GQ que no recordaba un solo día, desde que dejó la universidad, en que no hubiera bebido, fumado marihuana o utilizado alguna sustancia. Reconoció entonces que su afición al vino lo había llevado demasiado lejos. Dos años más tarde, relató a The New York Times que asistió durante un año y medio a un grupo de recuperación de Alcohólicos Anónimos exclusivo para hombres. Incluso, en 2020, agradeció públicamente a Bradley Cooper por su apoyo para lograr la sobriedad.

“Vi a todos estos hombres sentados, siendo francos y honestos de una manera que nunca había escuchado”, dijo a The New York Times. “Era un lugar seguro, donde no te juzgaban, y por tanto, uno mismo tampoco lo hacía”.

El momento que cambió para siempre la vida de Pitt llegó en 2016 tras su separación de Angelina Jolie.

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La actriz solicitó el divorcio poco después de un altercado ocurrido en un vuelo privado familiar. Según documentos judiciales, Pitt tuvo una discusión violenta con Jolie y fue acusado de comportamientos verbales y físicos hacia ella y uno de sus hijos, todo esto bajo la influencia del alcohol.

En una demanda presentada en 2024, los abogados de Jolie afirmaron que el actor había sido “abusivo con varios de los niños”. Pitt negó todas las acusaciones y fue absuelto por el FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles, pero el incidente lo obligó a confrontar sus propios límites.

En su misma entrevista con Esquire, el ganador del Oscar también confesó haber pasado un momento de su vida muy complicado en el que consideró el suicidio.

Aunque no dio detalles sobre el punto en el que estos pensamientos invadieron su mente, compartió que fueron “problemas familiares” los que le generaron mucho dolor.

“El dolor era tan opresivo que —no iba a actuar en consecuencia, pero podía sentir— podía sentir el frío del acero de la bala en mi cabeza, y se sentía como un alivio”, confesó el actor.

Pitt también se definió a sí mismo como “un tipo que había ganado la lotería”, además de reflexionar sobre estos sentimientos y definirlos como una forma desesperada de aliviar el dolor.

El encuentro con Esquire también abordó el próximo estreno de The Adventures of Cliff Booth, la nueva producción de Netflix dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. El entrevistador tuvo acceso a los primeros 24 minutos del filme y describió la experiencia como “un sueño para los amantes del cine”, destacando la dirección de Fincher, el guion de Tarantino y la interpretación de Pitt como ejes del atractivo.