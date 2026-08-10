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Aubrey Plaza da la bienvenida a su primer hijo a los 42 años

La actriz Aubrey Plaza dio a luz a su primer hijo junto a Christopher Abbot, un año y medio después de la muerte de su exesposo.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 16:30 -
  • Agencia EFE
Aubrey Plaza da la bienvenida a su primer hijo a los 42 años

Polémica. El director Jeff Baena, quien estuvo casado con Aubrey Plaza, fue encontrado sin vida el 3 de enero de 2025 a los 47 años. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio.

 GUILLAUME HORCAJUELO / EFE
Los Ángeles.

La actriz Aubrey Plaza dio la bienvenida a su primer hijo a los 42 años, según unas fotografías publicadas este domingo por el portal de celebridades TMZ.

Plaza fue captada en Nueva York con su bebé en brazos, tras asistir a la última función de 'Death of a Salesman', de Christopher Abbott, su novio y padre de su hijo.

De acuerdo con fuentes del mismo medio, la actriz de 'The White Lotus' dio a luz a una niña la última semana de julio.

El embarazo de Plaza y Abbott se confirmó en abril a través de la revista People.

La pareja "se siente muy bendecida" por la noticia, "una bella sorpresa después de un año emocional", dijo una fuente cercana a la revista, en referencia a la muerte del marido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.

@dailymail Aubrey Plaza has welcomed her first child, a baby girl, with actor Christopher Abbott, according to reports. The 42-year-old actress was recently spotted carrying her newborn in New York after attending Abbott’s final performance in Death of a Salesman on Broadway. The couple confirmed their pregnancy earlier this year and made their red-carpet debut as parents-to-be in June. #aubreyplaza #chrisabbott #celebrity ♬ sonido original - alex

Plaza y Abbott trabajaron en la obra de teatro 'Danny and the Deep Blue Sea' entre 2023 y 2024, además de la película 'Black Bear' (2020).

La actriz mantuvo una relación con Baena desde 2011 y se casó con él en 2021, pero se había separado varios meses antes de su muerte por suicidio, de acuerdo con el informe forense.

EFE

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Agencia EFE
Agencia EFE
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