Aubrey Plaza da la bienvenida a su primer hijo a los 42 años

Los Ángeles.

La actriz Aubrey Plaza dio la bienvenida a su primer hijo a los 42 años, según unas fotografías publicadas este domingo por el portal de celebridades TMZ.

Plaza fue captada en Nueva York con su bebé en brazos, tras asistir a la última función de 'Death of a Salesman', de Christopher Abbott, su novio y padre de su hijo.

De acuerdo con fuentes del mismo medio, la actriz de 'The White Lotus' dio a luz a una niña la última semana de julio.

El embarazo de Plaza y Abbott se confirmó en abril a través de la revista People.

La pareja "se siente muy bendecida" por la noticia, "una bella sorpresa después de un año emocional", dijo una fuente cercana a la revista, en referencia a la muerte del marido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.