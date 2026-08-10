Anne Hathaway responde a quienes dicen que su panza de embarazo es "falsa"

Ciudad de México.

Anne Hathaway respondió a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales sobre su embarazo, luego de que algunas imágenes de la actriz durante el estreno de The End of Oak Street fueran cuestionadas por usuarios que aseguraron que su vientre era falso.

La actriz, de 43 años, compartió en Instagram un video en el que mostró parte de su preparación y traslado a la alfombra roja de su nueva película, aprovechando la publicación para responder directamente a los comentarios sobre su embarazo, el tercero que espera junto a su esposo Adam Shulman.

"Pelo postizo, barriga de verdad", escribió Anne Hathaway en el mensaje que acompañó el video, dejando claro que su embarazo es auténtico y tomándose con humor las especulaciones que surgieron en internet.

Los rumores comenzaron después de que la protagonista de El Diablo Viste a la Moda 2 luciera su vientre durante el estreno mundial de The End of Oak Street en Los Ángeles, donde lució un top corto de seda y jeans de tiro bajo que dejaron al descubierto su barriga de embarazada.

Algunas personas cuestionaron las imágenes en redes sociales e incluso aseguraron que la actriz utilizaba maquillaje corporal para simular el embarazo.

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"Lo siento, pero eso parece falso", escribió un usuario en TikTok, mientras otros comentarios insistieron en que el vientre no parecía real.