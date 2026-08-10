Anne Hathaway responde a quienes dicen que su panza de embarazo es "falsa"

Anne Hathaway respondió a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales sobre su embarazo, luego de que algunas imágenes de la actriz durante el estreno de The End of Oak Street fueran cuestionadas por usuarios que aseguraron que su vientre era falso.
La actriz, de 43 años, compartió en Instagram un video en el que mostró parte de su preparación y traslado a la alfombra roja de su nueva película, aprovechando la publicación para responder directamente a los comentarios sobre su embarazo, el tercero que espera junto a su esposo Adam Shulman.
"Pelo postizo, barriga de verdad", escribió Anne Hathaway en el mensaje que acompañó el video, dejando claro que su embarazo es auténtico y tomándose con humor las especulaciones que surgieron en internet.
Los rumores comenzaron después de que la protagonista de El Diablo Viste a la Moda 2 luciera su vientre durante el estreno mundial de The End of Oak Street en Los Ángeles, donde lució un top corto de seda y jeans de tiro bajo que dejaron al descubierto su barriga de embarazada.
Algunas personas cuestionaron las imágenes en redes sociales e incluso aseguraron que la actriz utilizaba maquillaje corporal para simular el embarazo.
"Lo siento, pero eso parece falso", escribió un usuario en TikTok, mientras otros comentarios insistieron en que el vientre no parecía real.
Hathaway anunció su embarazo el pasado 19 de junio a través de Instagram con una fotografía en la que aparece con un vestido blanco y las manos sobre el vientre.
"Baby, I'm yours", escribió entonces la actriz, quien ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6.
Durante su participación en Late Night with Seth Meyers, Hathaway habló sobre la sorpresa que representó volver a quedar embarazada y aseguró que ella y Schulman estaban conscientes de que querían tener otro hijo, aunque no esperaban que sucediera.
"Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara", comentó entre risas, al explicar por qué decidieron llamar al bebé su "tiro ganador en el último segundo".
La actriz profundizó en el significado de ese apodo durante el estreno de La Odisea en Nueva York, el pasado 14 de julio, donde reconoció que las posibilidades de un embarazo pueden disminuir con la edad.
"Siempre hay esperanza hasta que desaparece, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza se reduce a un 1 o 2 por ciento", explicó Hathaway, quien aseguró que ella y Schulman afrontaron la posibilidad con expectativas realistas.
La también protagonista de El Diario de la Princesa destacó que son conscientes de que no todas las personas consiguen tener hijos cuando lo desean, por lo que consideran su embarazo una verdadera bendición.
"Estamos encantados porque sabemos por experiencia propia que no todo el mundo lo consigue, y desde luego no cuando uno lo desea; a veces, ni siquiera nunca", señaló Hathaway, quien concluyó que tanto ella como Schulman consideran la llegada de su tercer bebé una "bendición" que no dan por sentada.