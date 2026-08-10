Brad Pitt fue visto bebiendo en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en julio

Estados Unidos.

Una fuente reveló al sitio de entretenimiento, Page Six, que el actor Brad Pitt había sido visto bebiendo en la fastuosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden el 3 de julio.

La fuente señaló entonces que los invitados se sorprendieron al ver a Brad Pitt, quien siempre ha hablado abiertamente de su sobriedad, bebiendo en un evento tan importante como el que contó con la presencia de Adam Sandler, Paul McCartney, Selena Gomez, Gigi Hadid, Tom Cruise y muchos más.

Brad Pitt asistió a la boda de Swift y Kelce con su novia, Inés de Ramón.

En una entrevista con Esquire publicada el lunes, el ganador del Óscar confirmó que había decidido volver a beber.

"Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí", confesó Pitt en la entrevista. “De una manera más moderada. Un par de veces me confié demasiado y pensé: ‘Sí, no, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”.