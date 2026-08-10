Brad Pitt fue visto bebiendo en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en julio

Una fuente reveló al sitio de entretenimiento, Page Six, que el actor Brad Pitt había sido visto bebiendo en la fastuosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada en el Madison Square Garden el 3 de julio.
La fuente señaló entonces que los invitados se sorprendieron al ver a Brad Pitt, quien siempre ha hablado abiertamente de su sobriedad, bebiendo en un evento tan importante como el que contó con la presencia de Adam Sandler, Paul McCartney, Selena Gomez, Gigi Hadid, Tom Cruise y muchos más.
Brad Pitt asistió a la boda de Swift y Kelce con su novia, Inés de Ramón.
En una entrevista con Esquire publicada el lunes, el ganador del Óscar confirmó que había decidido volver a beber.
"Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí", confesó Pitt en la entrevista. “De una manera más moderada. Un par de veces me confié demasiado y pensé: ‘Sí, no, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”.
Pitt explicó que puede tomarse unas copas de vino, pero no mucho. “Tengo que ser profesional al respecto”, dijo.
El artista reveló por primera vez que estaba sobrio y que se había unido a un programa de 12 pasos en una entrevista con el New York Times en 2019.
“Llevé las cosas al límite, así que retiré mi permiso para beber”, declaró en aquel entonces.
Pitt dejó de beber tras un presunto incidente en avión en 2016, en el que se dice que contribuyó a la ruptura de su matrimonio con Angelina Jolie.
Jolie afirmó en documentos judiciales que su entonces esposo la agredió físicamente a ella y a uno de sus seis hijos: Maddox, de 25 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los gemelos Knox y Vivienne, de 18. El FBI investigó el caso, pero finalmente no presentó cargos contra el dos veces ganador del Óscar.
Los coprotagonistas de “Sr. y Sra. Smith” fueron declarados legalmente solteros en 2019 y finalizaron su divorcio en 2024.