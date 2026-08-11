Romeo Santos crea una fundación para niños con autismo

Santo Domingo.

El cantante de origen dominicano Romeo Santos, conocido como el 'Rey de la Bachata', anunció este martes la creación de la Fundación Los Santos, para apoyar a niños con autismo y a sus familias mediante recursos, oportunidades educativas y programas comunitarios.

La entidad surgió a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo y tiene entre sus objetivos ampliar el acceso de las familias a recursos y servicios de apoyo.

"Esta fundación es profundamente personal para mí", afirmó el artista -en un comunicado-, en el que explicó que su experiencia familiar le ha permitido conocer los desafíos que enfrentan las personas que tienen a su cargo niños con autismo.

Santos, fundador del exitoso grupo Aventura, señaló que durante años tuvo la intención de crear una iniciativa que pudiera beneficiar a otras familias y contribuir a generar una mayor comprensión sobre el autismo.

La fundación prevé otorgar subvenciones, establecer alianzas con otras organizaciones y respaldar programas relacionados con la educación, el desarrollo social y el acompañamiento de niños con esta condición.

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Entre las prioridades iniciales de la fundación figuran los centros de recursos para familias, programas educativos y de desarrollo social para niños, así como proyectos en colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias.