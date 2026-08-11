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Ricardo Montaner inicia campaña solidaria por víctimas del terremoto en Colombia

Ricardo Montaner activó una campaña de The House Project para apoyar a las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia.

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 06:53 -
  • Redacción web
Ricardo Montaner inicia campaña solidaria por víctimas del terremoto en Colombia

“Ahora también nos necesita Colombia”, expresó el cantante en un video publicado en sus redes sociales

 Foto EFE
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El famoso cantante venezolano Ricardo Montaner ha puesto en marcha nuevamente la ayuda humanitaria de The House Project, la fundación que creó junto a su familia para ayudar a los venezolanos, pero esta vez será para colaborar con las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia este lunes.

“Ahora también nos necesita Colombia”, expresó el cantante en un video publicado en sus redes sociales junto a su esposa, Marlene Rodríguez, e invitó a sus seguidores a sumarse a la campaña a través de la organización.

La iniciativa llega luego del terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, que provocó graves daños en diferentes puntos del país. El último saldo informado hasta el momento registra al menos 111 personas fallecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

The House Project ya había desplegado recientemente una campaña similar para asistir a las comunidades afectadas por los terremotos en Venezuela, coordinando donaciones y ayuda humanitaria. Ahora, los Montaner decidieron extender su trabajo solidario a Colombia.

El movimiento telúrico, registrado durante la mañana, se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales, donde se reportaron edificaciones afectadas, colapsos y daños en distintas infraestructuras. Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades evalúan la magnitud de los daños y trabajan para localizar a posibles personas atrapadas.

Ante la dimensión de la emergencia, numerosas figuras del entretenimiento colombiano recurrieron a sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas, acompañar a las familias afectadas y llamar a la población a mantenerse unida. Entre ellas se encuentran Shakira, Maluma y J Balvin, entre otros.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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