Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

Entre aplausos, sonrisas y alegría, el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama completó este domingo el recorrido de los 10 kilómetros de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade.
Fujiyama llegó a la meta acompañado por su esposa, Yeimi Licona, y su hija Sofía Fujiyama, quienes compartieron junto a él la experiencia de participar en la "edición de oro" de la histórica Maratón LA PRENSA- Gatorade
Al cruzar la línea de llegada, Shin levantó los brazos y se arrodilló en señal de agradecimiento y expresó su gratitud a Dios por permitirle culminar la carrera junto a su familia.
La participación del creador de contenido fue una de las más esperadas de la jornada, especialmente por el vínculo que mantiene con Honduras a través de sus proyectos educativos y sociales en distintas comunidades del país.
La edición 2026 de LA PRENSA incorporó una importante causa solidaria que conecta directamente con la labor que realiza Shin Fujiyama en Honduras.
Parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones será destinada a la Fundación One Thousand Schools, organización liderada por el japonés y dedicada a impulsar la construcción y mejora de centros educativos para niños y jóvenes hondureños.
La iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación en comunidades vulnerables y promover oportunidades de desarrollo para miles de estudiantes en diferentes zonas del país.
Los organizadores destacaron que esta alianza permite unir el deporte con una causa social de alto impacto, promoviendo valores como la solidaridad, la inclusión y el compromiso con el futuro de la niñez hondureña.
La edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade reunió a más de 13,000 corredores, quienes comenzaron a concentrarse desde las 5:00 de la mañana en el parqueo de Comisariato Los Andes, punto de partida de la competencia.
La carrera contó con la presencia de atletas procedentes de 22 países, consolidando nuevamente su posición como una de las pruebas de atletismo más reconocidas de Centroamérica y una referencia deportiva en la región.
La "edición de oro" también conmemora los 50 años de historia de la competencia, que nació en 1976 gracias a la iniciativa de un grupo de sampedranos liderados por Adolfo Hung Pacheco y respaldados por el fundador de Diario LA PRENSA, Jorge J. Larach.
Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.