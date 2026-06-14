  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade

Shin Fujiyama, junto a su esposa e hija, completó los 10 kilómetros de la histórica 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade en San Pedro Sula

Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
1 de 12

Entre aplausos, sonrisas y alegría, el influencer y filántropo japonés Shin Fujiyama completó este domingo el recorrido de los 10 kilómetros de la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
2 de 12

Fujiyama llegó a la meta acompañado por su esposa, Yeimi Licona, y su hija Sofía Fujiyama, quienes compartieron junto a él la experiencia de participar en la "edición de oro" de la histórica Maratón LA PRENSA- Gatorade

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
3 de 12

Al cruzar la línea de llegada, Shin levantó los brazos y se arrodilló en señal de agradecimiento y expresó su gratitud a Dios por permitirle culminar la carrera junto a su familia.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
4 de 12

La participación del creador de contenido fue una de las más esperadas de la jornada, especialmente por el vínculo que mantiene con Honduras a través de sus proyectos educativos y sociales en distintas comunidades del país.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
5 de 12

La edición 2026 de LA PRENSA incorporó una importante causa solidaria que conecta directamente con la labor que realiza Shin Fujiyama en Honduras.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
6 de 12

Parte de los fondos recaudados a través de las inscripciones será destinada a la Fundación One Thousand Schools, organización liderada por el japonés y dedicada a impulsar la construcción y mejora de centros educativos para niños y jóvenes hondureños.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
7 de 12

La iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación en comunidades vulnerables y promover oportunidades de desarrollo para miles de estudiantes en diferentes zonas del país.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
8 de 12

Los organizadores destacaron que esta alianza permite unir el deporte con una causa social de alto impacto, promoviendo valores como la solidaridad, la inclusión y el compromiso con el futuro de la niñez hondureña.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
9 de 12

La edición número 50 de la Maratón LA PRENSA-Gatorade reunió a más de 13,000 corredores, quienes comenzaron a concentrarse desde las 5:00 de la mañana en el parqueo de Comisariato Los Andes, punto de partida de la competencia.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
10 de 12

La carrera contó con la presencia de atletas procedentes de 22 países, consolidando nuevamente su posición como una de las pruebas de atletismo más reconocidas de Centroamérica y una referencia deportiva en la región.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
11 de 12

La "edición de oro" también conmemora los 50 años de historia de la competencia, que nació en 1976 gracias a la iniciativa de un grupo de sampedranos liderados por Adolfo Hung Pacheco y respaldados por el fundador de Diario LA PRENSA, Jorge J. Larach.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Shin Fujiyama completa los 10K en la 50 Maratón LA PRENSA-Gatorade
12 de 12

Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.

 Foto: LA PRENSA / Yoseph Amaya
Cargar más fotos