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¡IMPARABLE! Dereck Moncada vuelve a anotar con Lugano FC en paliza histórica

El catracho llegó a su tercer gol en lo va de la temporada con el FC Lugano

¡IMPARABLE! Dereck Moncada vuelve a anotar con Lugano FC en paliza histórica

El delantero hondureño pasa por un gran momento con su club el FC Lugano de Suiza.
Suiza.

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue siendo noticia en Europa luego de su fichaje al Lugano FC de Suiza.

A mitad de esta semana logró un pase importante para aspirar a clasificarse a la Conference League tras eliminar a NSI Runavik por un marcador global de 4-2 a favor de los suizos.

Y tres días después vuelve a hacer noticias tras anotar en la paliza 8- 1 de Lugano ante Vedeggio Calcio por la Copa Suiza.

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Lugano no tuvo compasión del rival y desde el minuto 6 empezó la goleada con anotación de Beckham Castro. Cuatro minutos después Daniel Dos Santos amplió la ventaja para poner el 2-0.

Y en el minuto 12 fue cuando apareció el hondureño para marcar el 3-0 y anotar su nuevo gol con la camiseta dé Lugano.

Con este tanto, el ex Olimpia llega a tres goles con Lugano en su noveno partido. Sin duda alguna que sigue demostrando su gran nivel cada fin de semana con su nuevo club.

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A la goleada se volvió a sumar Dos Santos y en el cierre del primer tiempo anotó Kendouci para irse un 5-0. En el complemento las cosas siguieron igual y Dos Santos consiguió su triplete (47’)

Del mismo modo, lo hizo Beckham Castro (49’ y 68) para completar la paliza de 10-1 ante un equipo que juega en la quinta división de Suiza.

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Redacción La Prensa
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