¡IMPARABLE! Dereck Moncada vuelve a anotar con Lugano FC en paliza histórica

Suiza.

El delantero hondureño, Dereck Moncada, sigue siendo noticia en Europa luego de su fichaje al Lugano FC de Suiza.

A mitad de esta semana logró un pase importante para aspirar a clasificarse a la Conference League tras eliminar a NSI Runavik por un marcador global de 4-2 a favor de los suizos.

Y tres días después vuelve a hacer noticias tras anotar en la paliza 8- 1 de Lugano ante Vedeggio Calcio por la Copa Suiza.